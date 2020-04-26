В Украине зафиксировано 8617 случаев коронавирусной болезни COVID-19
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ЦОС Украины.
По данным ЦОС, сейчас коронавирусная болезнь выявлена:
Винницкая область — 388 случаев;
Волынская область — 241 случай;
Днепропетровская область — 292 случая;
Донецкая область — 29 случаев;
Житомирская область — 348 случаев;
Закарпатская область — 329 случаев;
Запорожская область — 182 случая;
Ивано-Франковская область — 731 случай;
Кировоградская область — 323 случая;
м. Киев — 1188 случаев;
Киевская область — 542 случая;
Львовская область — 348 случаев;
Луганская область — 29 случаев;
Николаевская область — 111 случаев;
Одесская область — 220 случаев;
Полтавская область — 172 случая;
Ровенская область — 508 случаев;
Сумская область — 95 случаев;
Тернопольская область — 607 случаев;
Харьковская область — 147 случаев;
Херсонская область — 87 случаев;
Хмельницкая область — 70 случаев;
Черновицкая область — 1341 случай;
Черкасская область — 257 случаев;
Черниговская область — 32 случая.
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