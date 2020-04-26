В Украине зафиксировано 8617 случаев коронавирусной болезни COVID-19

За время эпидемии в Украине умерло 209 больных, 840 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 492 новые случаи COVID-19

За время эпидемии в Украине умерло 209 больных, 840 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 492 новые случаи COVID-19

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ЦОС Украины. По данным ЦОС, сейчас коронавирусная болезнь выявлена: Винницкая область — 388 случаев;

Волынская область — 241 случай;

Днепропетровская область — 292 случая;

Донецкая область — 29 случаев;

Житомирская область — 348 случаев;

Закарпатская область — 329 случаев;

Запорожская область — 182 случая;

Ивано-Франковская область — 731 случай;

Кировоградская область — 323 случая;

м. Киев — 1188 случаев;

Киевская область — 542 случая;

Львовская область — 348 случаев;

Луганская область — 29 случаев;

Николаевская область — 111 случаев;

Одесская область — 220 случаев;

Полтавская область — 172 случая;

Ровенская область — 508 случаев;

Сумская область — 95 случаев;

Тернопольская область — 607 случаев;

Харьковская область — 147 случаев;

Херсонская область — 87 случаев;

Хмельницкая область — 70 случаев;

Черновицкая область — 1341 случай;

Черкасская область — 257 случаев;

Черниговская область — 32 случая. Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется) Как противостоят коронавирус в регионах: хроника (обновляется)

.