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25 апреля 2020, 10:11 44

Коронавирус в Украине: 478 новых случаев, всего больных - 8125

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25 апреля 2020, 10:11 44
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По данным Центра общественного здоровья, 25 апреля в Украине 8125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 201 летальный, 782 пациенты выздоровели
Фото: flickr
По данным Центра общественного здоровья, 25 апреля в Украине 8125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 201 летальный, 782 пациенты выздоровели

Об этом сообщило Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

На амбулаторном лечении 5 498 пациентов, из них 433 ребенка и 1 301 медработник. Всего госпитализировано 2 627 человек, из них 112 детей и 273 медики. На аппарате искусственной вентиляции легких находится 104 человека, в том числе один ребенок.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умер 201 человек, из них 105 мужчин и 96 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50-ти лет (86%).

В общем 782 человека уже выздоровели, из них 145 медиков, — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:

Винницкая область — 377 случаев;
Волынская область — 212 случаи;
Днепропетровская область — 240 случаев;
Донецкая область — 27 случаев;
Житомирская область — 337 случаев;
Закарпатская область — 286 случаев;
Запорожская область — 171 случай;
Ивано-Франковская область — 700 случаев;
Кировоградская область — 306 случаев;
г. Киев — 1159 случаев;
Киевская область — 519 случаев;
Львовская область — 317 случаев;
Луганская область — 28 случаев;
Николаевская область — 103 случая;
Одесская область — 183 случая;
Полтавская область — 169 случаев;
Ровенская область — 483 случая;
Сумская область — 94 случая;
Тернопольская область — 565 случаев;
Харьковская область — 125 случаев;
Херсонская область — 79 случаев;
Хмельницкая область — 66 случаев;
Черновицкая область — 1308 случаев;
Черкасская область — 249 случаев;
Черниговская область — 22 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, 24 апреля в Украине 7647 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 193 летальные, 601 пациент выздоровел.


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