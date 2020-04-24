На Донбассе враг усилил обстрелы, двое военных ранены

В течение суток в зоне проведения ООС зафиксировано 6 обстрелов украинских позиций, в общем враг выпустил более 70 мин с запрещенного Минскими договоренностями вооружения

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В течение суток в зоне проведения ООС зафиксировано 6 обстрелов украинских позиций, в общем враг выпустил более 70 мин с запрещенного Минскими договоренностями вооружения

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

У Павлополя российские войска из минометов калибра 82 мм выпустили по подразделениям ВСУ 23 мины, у Лебединского обстрелы велись из гранатометов и пулеметов.

Неспокойно было у Старогнатовки, противник вел огонь из стрелкового оружия.

На опорные пункты у Орехово упали 20 мин 120-го калибра. После обеда защитников Новоалександровки обстреляли из 82-мм минометов, враг выстрелил 30 мин.

Вследствие обстрелов двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения, украинские войска стреляли в ответ, потери противника уточняются.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

За прошлые сутки вооруженные формирования РФ, откровенно нарушая взятые на себя обязательства по соблюдению режима прекращения огня, 15 раз обстреляли позиции Объединенных сил.

23 апреля в зоне боевых действий на Донбассе погиб военный 33-летний Андрей Алешин.