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Александра Василенко журналист info@regionews.ua
24 апреля 2020, 14:39 11

На Донбассе погиб 33-летний военный: подробности и фото

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24 апреля 2020, 14:39 11
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23 апреля в зоне боевых действий на Донбассе погиб военный 33-летний Андрей Алешин
Фото:depositphotos
23 апреля в зоне боевых действий на Донбассе погиб военный 33-летний Андрей Алешин

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на Львовскую ОГА.

Алешин проходил службу по контракту в составе 28-й отдельной горно-штурмовой бригады. Обстоятельства гибели военного пока не сообщают. В пресс-штабе ООС утверждают, что потеря небоевая и мужчина погиб из-за неосторожного обращения с оружием.

Андрей Алешин родился в 1987 году в поселке Славское Сколевского района Львовской области. Подписал контракт с ВСУ летом 2017 года. В июне 2020 года у военного должен был закончиться срок 3-летнего контракта.

Председатель отделения Союза ветеранов АТО Сколевщины в Славском Игорь Ферин сообщил, что с погибшим бойцом попрощаются 26 апреля, передает ZAXID.NET. У военного остались жена и родители.

Как писали RegioNews ранее, 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода недавно уже понесла боевые потери. От осколочных ранений, полученных в результате обстрела противника, 20 апреля погиб офицер Андрей Шинкарук.


ВСУ погибшие Донбасс Донецкая область
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