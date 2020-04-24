Оккупанты 15 раз нарушили "тишину”, трое военных ВСУ ранены

23 апреля вооруженные формирования РФ, откровенно нарушая взятые на себя обязательства по соблюдению режима прекращения огня, 15 раз обстреляли позиции Объединенных сил

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23 апреля вооруженные формирования РФ, откровенно нарушая взятые на себя обязательства по соблюдению режима прекращения огня, 15 раз обстреляли позиции Объединенных сил

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС, передает RegioNews.

"В течение суток противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм, которые по Минским договоренностям должны храниться в районах отвода, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Украинские защитники профессионально реагировали на каждый факт преступных действий врага. Прицельным огнем по позициям противника наши военнослужащие заставляли захватчиков немедленно пресекать провокационные обстрелы”, - говорится в сообщении.

Подавляющее большинство нарушений была зафиксирована в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", где враг 13 раз обстрелял подразделения Объединенных сил. Обстрелы зафиксированы возле Новомихайлівки, Павлополя, Широкиного, Новоселовки-2, Мар'їнки, Авдеевки, Новотроицкого.

За текущие сутки потерь среди украинских военных нет.

Также в штабе добавляют, что случаев заболевания коронавірусну инфекцию среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Напомним, за минувшие сутки, 24 апреля в зоне проведения ООС противник 10 раз нарушил режим прекращения огня украинские бойцы вели огонь в ответ.