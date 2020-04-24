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24 апреля 2020, 08:25 9

Оккупанты 15 раз нарушили "тишину”, трое военных ВСУ ранены

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24 апреля 2020, 08:25 9
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23 апреля вооруженные формирования РФ, откровенно нарушая взятые на себя обязательства по соблюдению режима прекращения огня, 15 раз обстреляли позиции Объединенных сил
Фото: flickr
23 апреля вооруженные формирования РФ, откровенно нарушая взятые на себя обязательства по соблюдению режима прекращения огня, 15 раз обстреляли позиции Объединенных сил

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС, передает RegioNews.

"В течение суток противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм, которые по Минским договоренностям должны храниться в районах отвода, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Украинские защитники профессионально реагировали на каждый факт преступных действий врага. Прицельным огнем по позициям противника наши военнослужащие заставляли захватчиков немедленно пресекать провокационные обстрелы”, - говорится в сообщении.

Подавляющее большинство нарушений была зафиксирована в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", где враг 13 раз обстрелял подразделения Объединенных сил. Обстрелы зафиксированы возле Новомихайлівки, Павлополя, Широкиного, Новоселовки-2, Мар'їнки, Авдеевки, Новотроицкого.

За текущие сутки потерь среди украинских военных нет.

Также в штабе добавляют, что случаев заболевания коронавірусну инфекцию среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Напомним, за минувшие сутки, 24 апреля в зоне проведения ООС противник 10 раз нарушил режим прекращения огня украинские бойцы вели огонь в ответ.


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