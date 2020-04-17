14:38  17 апреля
В Житомирской области крестьяне сожгли несколько деревень, когда жгли мусор на кладбище
09:34  17 апреля
Коронавирус в Украине: 501 новый случай, общее число заболевших - 4662
12:14  17 апреля
Вспышка коронавируса в Почаевской лавре: настоятель игнорирует требования властей и врачей
UA | RU
UA | RU
Алёна Коханчук Редактор info@regionews.ua
17 апреля 2020, 14:09 4

В Вооруженных силах Украины уже 29 случаев коронавируса

Читайте також
українською мовою
17 апреля 2020, 14:09 4
Читайте також українською мовою
В Вооруженных силах Украины количество инфицированных коронавирусом возросло до 29 человек
Фото: ВСУ
В Вооруженных силах Украины количество инфицированных коронавирусом возросло до 29 человек

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование медицинских сил ВСУ.

В течение минувших суток заболевания коронавирусом подтвердили еще у одного военнослужащего из воинской части в Одесской области. Он с 13 апреля проходил лечение в домашних условиях.

"16 апреля в связи с ухудшением состояния здоровья, по желанию военного, он был госпитализирован в инфекционную больницу города Одесса, ПЦР тест положительный от 16.04.2020. Состояние стабильное", - говорится в сообщении.

Всего по состоянию на 07:00 17 апреля в ВСУ зарегистрировано 29 случаев заболевания COVID-19, из них 1 человек выздоровел, на изоляции (в том числе самоизоляция) - 277 человек.

Как сообщалось ранее, в ВСУ зафиксирован второй летальный случай от коронавируса.

Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие три дня - 24 человека.

Как писали RegioNews ранее, больше всего заражений происходит во время контакта военных с местным населением. Гражданские могут переносить возбудитель COVID-19 и не подозревать об этом. Ведь инкубационный период коронавируса в среднем от 2 до 14 дней.


Вооруженные силы Украины коронавирус карантин
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
В общежитии УПЦ МП коронавирусом заболели 19 человек
17 апреля 2020, 12:58
Коронавирус в Киеве: за сутки подтвердили 61 случай заболевания
17 апреля 2020, 12:19
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
17 апреля 2020, 08:09
Большинство украинцев считают, что президент должен уволить Ермака
15 апреля 2020, 09:59
В Ровенской области горит монастырь: неизвестные устроили пожар прямо во время службы
12 апреля 2020, 12:19
Кернес призвал харьковчан праздновать 9 мая и поддержать пророссийский "Полк Победы"
13 апреля 2020, 13:57
Стало известно, когда в столице запустят общественный транспорт
14 апреля 2020, 19:06
ГБР отказало журналистам в доступе к информации о допросе Ермака
15 апреля 2020, 13:38
Последние Популярные
Валерия Ясницкая
Мария Бурмака
Геннадий Москаль
Все блоги »
Рынок труда в Украине: почему после окончания карантина трудовая миграция удвоится
17 апреля 2020, 12:00
Одесская область: кто контролирует автостанции региона
16 апреля 2020, 16:00
Все публикации »
Нех@й шастать! или Как заработать на карантине? – НеПогода
10 апреля 2020, 17:23
Когда закончится карантин, и кого Филатов зароет в могилы? – НеПогода
03 апреля 2020, 20:45
Украина на карантине, или Весна пришла – сидим дома, – НеПогода
27 марта 2020, 19:28
Все видео »
Пинчук Виктор
Куратор Днепропетровской области по борьбе с COVID-19
Александр Ярославский
Куратор Харьковской области по борьбе с COVID-19
Игорь Палица
Куратор Волынской области по борьбе с COVID-19
Все досье »