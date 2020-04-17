В Вооруженных силах Украины уже 29 случаев коронавируса
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование медицинских сил ВСУ.
В течение минувших суток заболевания коронавирусом подтвердили еще у одного военнослужащего из воинской части в Одесской области. Он с 13 апреля проходил лечение в домашних условиях.
"16 апреля в связи с ухудшением состояния здоровья, по желанию военного, он был госпитализирован в инфекционную больницу города Одесса, ПЦР тест положительный от 16.04.2020. Состояние стабильное", - говорится в сообщении.
Всего по состоянию на 07:00 17 апреля в ВСУ зарегистрировано 29 случаев заболевания COVID-19, из них 1 человек выздоровел, на изоляции (в том числе самоизоляция) - 277 человек.
Как сообщалось ранее, в ВСУ зафиксирован второй летальный случай от коронавируса.
Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие три дня - 24 человека.
Как писали RegioNews ранее, больше всего заражений происходит во время контакта военных с местным населением. Гражданские могут переносить возбудитель COVID-19 и не подозревать об этом. Ведь инкубационный период коронавируса в среднем от 2 до 14 дней.
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