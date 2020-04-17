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Игорь Пилипенко Редактор info@regionews.ua
17 апреля 2020, 10:18 18

В Чернобыльской зоне пожарные продолжают бороться с огнем

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17 апреля 2020, 10:18 18
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По состоянию на утро 17 апреля в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС продолжают тушить пожары на территории Корогодского, Котовского, Дитяткивского и Денисовецкого лесничеств
Фото: ГСЧС
По состоянию на утро 17 апреля в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС продолжают тушить пожары на территории Корогодского, Котовского, Дитяткивского и Денисовецкого лесничеств

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, передает RegioNews.

Отмечается, что в местах, где раньше бушевали пожары, продолжают тлеть пеньки, травяной настил и древесина.

Над ликвидацией очагов возгорания работает тысяча работников ГСЧС, привлечено 106 единиц техники, в том числе 3 вертолета и 2 самолета.

Было осуществлено 114 сбросов воды, а именно 240 тонн, также спасатели создали 290 км минерализованных полос.

По данным ГСЧС, радиационное состояние по Киеву и Киевской области стабильное и не превышает допустимых значений.

В Житомирской области 16 апреля было зафиксировано 48 пожаров. В частности, вблизи села Рудня площадь лесного пожара составила 50 гектаров.

К тушению пожара были привлечены 101 человек и 20 единиц техники, из них от ГСЧС 41 человек личного состава и 11 единиц техники.

Как сообщает ТСН, на территории области горят деревни и леса, в Овручском районе огонь уничтожил десятки домов.

"Полностью выгорели деревни в Овручскому районе: Магдин, Личманы, Рудня, Девошин, Семена. В селе Журба огонь уничтожил церковь. Также горят огромные лесные массивы", - пишет издание.

Известно, что в борьбе со стихией местные жители обкапывают села канавами, однако пламя это не всегда останавливает. Часто местных жителей вывозят спасатели.

Напомним, по состоянию на утро 17 апреля Киев остается среди лидеров в мире по уровню загрязнения воздуха.


пожар огонь ГСЧС Чернобыль Киевская область
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