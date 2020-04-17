В Чернобыльской зоне пожарные продолжают бороться с огнем
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, передает RegioNews.
Отмечается, что в местах, где раньше бушевали пожары, продолжают тлеть пеньки, травяной настил и древесина.
Над ликвидацией очагов возгорания работает тысяча работников ГСЧС, привлечено 106 единиц техники, в том числе 3 вертолета и 2 самолета.
Было осуществлено 114 сбросов воды, а именно 240 тонн, также спасатели создали 290 км минерализованных полос.
По данным ГСЧС, радиационное состояние по Киеву и Киевской области стабильное и не превышает допустимых значений.
В Житомирской области 16 апреля было зафиксировано 48 пожаров. В частности, вблизи села Рудня площадь лесного пожара составила 50 гектаров.
К тушению пожара были привлечены 101 человек и 20 единиц техники, из них от ГСЧС 41 человек личного состава и 11 единиц техники.
Как сообщает ТСН, на территории области горят деревни и леса, в Овручском районе огонь уничтожил десятки домов.
"Полностью выгорели деревни в Овручскому районе: Магдин, Личманы, Рудня, Девошин, Семена. В селе Журба огонь уничтожил церковь. Также горят огромные лесные массивы", - пишет издание.
Известно, что в борьбе со стихией местные жители обкапывают села канавами, однако пламя это не всегда останавливает. Часто местных жителей вывозят спасатели.
Напомним, по состоянию на утро 17 апреля Киев остается среди лидеров в мире по уровню загрязнения воздуха.
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