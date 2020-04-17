Буковина продолжает "бить" печальные рекорды: за сутки 96 новых случаев и две смерти от COVID-19

По состоянию на вечер 16 апреля, на территории Черновицкой области зарегистрировали 96 новых случаев коронавируса. В целом в области 758 человек заболели коронавирусом

По состоянию на вечер 16 апреля, на территории Черновицкой области зарегистрировали 96 новых случаев коронавируса. В целом в области 758 человек заболели коронавирусом

Об этом во время своего видеообращения в Facebook сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук, пишет RegioNews.

Среди 96 новых случаев больше всего заболевших в Черновцах - 35 человек. Также в Хотинском (20) и Глыбоцком (18 случаев) районах.

На Буковине от коронавируса выздоровели еще четверо пациентов. За все время на Буковине выздоровели уже 25 человек.

"На территории области от коронавирусной инфекции выздоровели уже 25 человек. Они выписались из лечебных учреждений и вернулись к привычному образу жизни. Мы должны сказать спасибо нашим врачам за то, что они заботятся о здоровье и помогают людям стать на ноги", - заявил Сергей Осачук.

За прошедшие сутки в больницах скончались двое людей с коронавирусом и подозрением на него.

В Новоселицкой ЦРБ скончалась 53-летняя пациентка, больная коронавирусом. Женщина поступила в инфекционное отделение 3 апреля с диагнозом негоспитальная двусторонняя пневмония. 6 апреля больной стало хуже, ее перевели в реанимацию. Вчера вечером женщина умерла.

В Черновицкой городской больнице №1 скончался 65-летний мужчина с подозрением на COVID-19 и гипертонией. Больной госпитализирован 15 апреля, почти сразу переведен в реанимацию и подключен к аппарату ИВЛ.

В связи с постоянным ростом количества больных в инфекционных отделениях буковинских больниц осталось 138 свободных мест. Когда свободные места будут заполнены, лечить пациентов с коронавирусом также начнут в Вижницкой центральной районной больнице, которая находится в статусе резервной базы для лечения инфицированных пациентов.

Председатель Черновицкой ОГА также проинформировал о больных коронавирусом священниках. У семерых диагноз уже подтвержден, а еще у двух подозревают Covid-19. В ближайшие дни на Covid-19 проверят еще 12 священников, которые контактировали с зараженными.

ВажноСергей Осачук с последней информацией о количестве больных на коронавирус буковинцев [16.04.2020] На Буковине сегодня, 16 апреля, официально подтверждено еще в 96 случаев заражения коронавирусом. Наибольшее количество тех, кто заболел, в Черновцах – 35 человек. Общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 758 человек. Коронавирусная инфекция унесла жизни 11 буковинцев. Выздоровели – 25 человек. COVID-19 подтвердили в 7 священнослужителей, еще у двоих – подозрение. Также 12 священников контактировали с инфицированными и находятся в самоизоляции. Черновицкая область получила от Офиса Президента 8 тысяч ПЦР-тестов. Сейчас лабораторный центр использовал 4 тысячи. Тестирование назначают по направлению от семейного врача. Все ПЦР-тесты в государственных больницах являются бесплатными, пациенты не должны за них платить. В инфекционных отделениях медицинских учреждений Черновицкой области осталось еще 138 коек, поэтому сейчас готовят дополнительные госпитальные базы для больных, в частности, в Выжницкой ЦРБ. Опубликовано Черновицкая областная государственная администрация Четверг, 16 апреля 2020 г.

Из-за сложной эпидситуации карантин в Черновцах может длиться, как минимум, до середины мая. Об этом во время прямой трансляции сообщил городской голова Алексей Каспрук.

"Мы даже не подошли к пика эпидемии. Наиболее непростые времена нас ждут впереди, в следующие несколько недель. Поэтому сегодня в правительстве идет дискуссия о продлении карантина. Его могут продлить минимум до середины мая. В дальнейшем карантинные меры будут снимать постепенно и не во всех регионах. Это означает, что в Черновцах, на Буковине, мы первыми зашли в эту беду, и последними выйдем из нее. Пока у нас не будет положительной динамики, нам выход не светит", - заявил городской голова.

Читайте также: Коронавирус в Украине: 501 новый случай, общее количество больных - 4662

Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

Читайте также: Как противостоять коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)