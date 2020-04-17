Враг обстрелял позиции украинских войск в районе поселка Пески

С начала суток в зоне проведения ООС зафиксирован один обстрел позиций Вооруженных сил Украины, потерь среди бойцов нет

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С начала суток в зоне проведения ООС зафиксирован один обстрел позиций Вооруженных сил Украины, потерь среди бойцов нет

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Отмечается, что в районе поселка Пески противник обстрелял позиции Объединенных сил из автоматических станковых гранатометов.

Потерь среди личного состава сил ООС нет. В штабе добавили, что были приняты все необходимые меры для прекращения вражеского огня.

Вооруженные силы Украины вели огонь из штатного вооружения. Как сообщает разведка, за минувшие сутки один боевик получил ранения.

По состоянию на утро 17 апреля нарушений режима прекращения огня не зафиксировано, ситуация остается контролируемой.

Напомним, 16 апреля в зоне проведения ООС было зафиксировано три обстрелы украинских позиций, потерь среди военных не было.

Также сообщалось, что 14 апреля в зоне ООС в Донецкой области погиб старший солдат Вивчаренко Игорь Викторович.