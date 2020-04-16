Стало известно о смерте спецназовца на Донбассе (фото)

14 апреля в зоне ООС в Донецкой области погиб старший солдат Вивчаренко Игорь Викторович

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14 апреля в зоне ООС в Донецкой области погиб старший солдат Вивчаренко Игорь Викторович

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на официальный сайт 3-го отдельного полка спецназначения имени князя Святослава Храброго, в котором служил погибший.

Мужчина был оператором группы специального назначения.

24-летний Игорь Вивчаренко погиб при исполнении обязанностей службы во время проведения плановых занятий по огневой подготовке.

В 11:40 во время военных учений 82-миллиметровый миномет взорвался. Восемь военных, которые находились вблизи миномета, получили ранения различной степени тяжести.

Сотрудники ГБР уже начали расследование по факту нарушения правил обращения с оружием. Проводятся все необходимые экспертизы и эксперименты.

Как писали RegioNews ранее,13 апреля во время пленарного заседания ВР народные избранники минутой молчания почтили память первого военного, убитого на Донбассе во время российско-украинской войны. Капитан СБУ, 41-летний Геннадий Биличенко погиб 13 апреля 2014 года в боях за город Славянск Донецкой области.



