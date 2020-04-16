09:33  16 апреля
В Украине уже зафиксировали 4161 больного коронавирусом
15:17  16 апреля
НАПК проверит законность перелета Ермака из Минска самолетом Пинчука
08:53  16 апреля
Верховная Рада рассмотрит проект закона о противодействии депутатскому спаму
UA | RU
UA | RU
Александра Василенко журналист info@regionews.ua
16 апреля 2020, 16:22 13

Стало известно о смерте спецназовца на Донбассе (фото)

Читайте також
українською мовою
16 апреля 2020, 16:22 13
Читайте також українською мовою
14 апреля в зоне ООС в Донецкой области погиб старший солдат Вивчаренко Игорь Викторович
Фото: Pixabay
14 апреля в зоне ООС в Донецкой области погиб старший солдат Вивчаренко Игорь Викторович

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на официальный сайт 3-го отдельного полка спецназначения имени князя Святослава Храброго, в котором служил погибший.

Мужчина был оператором группы специального назначения.

24-летний Игорь Вивчаренко погиб при исполнении обязанностей службы во время проведения плановых занятий по огневой подготовке.

В 11:40 во время военных учений 82-миллиметровый миномет взорвался. Восемь военных, которые находились вблизи миномета, получили ранения различной степени тяжести.

Сотрудники ГБР уже начали расследование по факту нарушения правил обращения с оружием. Проводятся все необходимые экспертизы и эксперименты.

Как писали RegioNews ранее,13 апреля во время пленарного заседания ВР народные избранники минутой молчания почтили память первого военного, убитого на Донбассе во время российско-украинской войны. Капитан СБУ, 41-летний Геннадий Биличенко погиб 13 апреля 2014 года в боях за город Славянск Донецкой области.



ГБР Донбасс ООС погибшие ВСУ Донецкая область
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
На Донбассе погиб 32-летний украинский военный: подробности
13 апреля 2020, 14:11
На Донбассе продолжаются обстрелы, погиб украинский военный
13 апреля 2020, 08:33
Сводка ООС: на Донбассе ранили двух военных
11 апреля 2020, 10:13
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
16 апреля 2020, 13:25
Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
09 апреля 2020, 13:07
ОП вмешался в выборы главного медицинского чиновника в Ровенской области
09 апреля 2020, 18:33
Большинство украинцев считают, что президент должен уволить Ермака
15 апреля 2020, 09:59
В Ровенской области горит монастырь: неизвестные устроили пожар прямо во время службы
12 апреля 2020, 12:19
Кернес призвал харьковчан праздновать 9 мая и поддержать пророссийский "Полк Победы"
13 апреля 2020, 13:57
Последние Популярные
Мария Бурмака
Геннадий Москаль
Валерий Пекар
Все блоги »
Одесская область: кто контролирует автостанции региона
16 апреля 2020, 16:00
Пожар в Чернобыльской зоне: каких последствий ждать украинцам
16 апреля 2020, 12:00
Все публикации »
Нех@й шастать! или Как заработать на карантине? – НеПогода
10 апреля 2020, 17:23
Когда закончится карантин, и кого Филатов зароет в могилы? – НеПогода
03 апреля 2020, 20:45
Украина на карантине, или Весна пришла – сидим дома, – НеПогода
27 марта 2020, 19:28
Все видео »
Александр Ярославский
Куратор Харьковской области по борьбе с COVID-19
Новинский Вадим
Куратор Херсонской области по борьбе с COVID-19
Игорь Палица
Куратор Волынской области по борьбе с COVID-19
Все досье »