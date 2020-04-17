Ворог обстріляв позиції українських військ в районі селища Піски

Від початку доби в зоні проведення ООС зафіксовано один обстріл позицій Збройних сил України, втрат серед бійців немає

Фото: flickr

Від початку доби в зоні проведення ООС зафіксовано один обстріл позицій Збройних сил України, втрат серед бійців немає

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