Ворог обстріляв позиції українських військ в районі селища Піски
Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.
Зазначається, що в районі селища Піски противник обстріляв позиції Об’єднаних сил з автоматичних станкових гранатометів.
Втрат серед особового складу сил ООС немає. В штабі додали, що були вжиті усі необхідні заходи для припинення ворожого вогню.
Збройні сили України вели вогонь у відповідь із штатного озброєння. Як повідомляє розвідка, минулої доби один бойовик зазнав поранень.
Станом на ранок 17 квітня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано, ситуація залишається контрольованою.
Нагадаємо, 16 квітня в зоні проведення ООС було зафіксовано три обстріли українських позицій, втрат серед військових не було.
Також повідомлялося, що 14 квітня у зоні ООС в Донецькій області загинув старший солдат Вівчаренко Ігор Вікторович.
- 08:54 17 квітня Київ залишається другим містом у світі за рівнем забруднення повітря
- 08:28 17 квітня Ворог обстріляв позиції українських військ в районі селища Піски
- 08:09 17 квітня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 21:44 16 квітня Лікаря "Охмадиту” звинуватили у крадіжці майже мільйона гривень
- 21:03 16 квітня Підозрюваного у розстрілах майданівців відпустили під особисте забов’язання
- 20:21 16 квітня Геращенко: генерал Шайтанов готував замах на Авакова
- 08:09 17 квітня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 09:59 15 квітня Більшість українців вважають, що президент повинен звільнити Єрмака
- 12:19 12 квітня У Рівненській області горить монастир: невідомі влаштували пожежу прямо під час служби
- 13:57 13 квітня Кернес закликав харків'ян святкувати 9 травня та підтримати проросійський "Полк Перемоги"
- 19:06 14 квітня Стало відомо, коли у столиці запустять громадський транспорт
- 13:38 15 квітня ДБР відмовило журналістам у доступі до інформації про допит Єрмака