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Ігор Пилипенко Редактор info@regionews.ua
17 квітня 2020, 08:28 7

Ворог обстріляв позиції українських військ в районі селища Піски

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17 квітня 2020, 08:28 7
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Від початку доби в зоні проведення ООС зафіксовано один обстріл позицій Збройних сил України, втрат серед бійців немає
Фото: flickr
Від початку доби в зоні проведення ООС зафіксовано один обстріл позицій Збройних сил України, втрат серед бійців немає

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Зазначається, що в районі селища Піски противник обстріляв позиції Об’єднаних сил з автоматичних станкових гранатометів.

Втрат серед особового складу сил ООС немає. В штабі додали, що були вжиті усі необхідні заходи для припинення ворожого вогню.

Збройні сили України вели вогонь у відповідь із штатного озброєння. Як повідомляє розвідка, минулої доби один бойовик зазнав поранень.

Станом на ранок 17 квітня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано, ситуація залишається контрольованою.

Нагадаємо, 16 квітня в зоні проведення ООС було зафіксовано три обстріли українських позицій, втрат серед військових не було.

Також повідомлялося, що 14 квітня у зоні ООС в Донецькій області загинув старший солдат Вівчаренко Ігор Вікторович.


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