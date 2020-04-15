Смерть директора рынка в Запорожье: люди боятся за свое здоровье
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на соцсети.
Люди обеспокоены, потому что на рынках не соблюдают карантинные меры и риск заразиться коронавирусом увеличивается.
Стоит напомнить, что в Запорожье от осложнений пневмонии умер 65-летний мужчина – директор рынка, у которого ранее диагностировали коронавирус.
Еще 21 марта, когда был введен карантин, на данном рынке полиция обнаружила два работающих киоска. Директор всячески мешал полицейским документировать нарушение. Позже выяснилось, что 65-летний мужчина болен Covid-19. За это время мужчина контактировал со многими людьми и мог заразить десятки покупателей.
Кмерший мужчина возглавлял Космический рынок в Коммунарском районе, который входит в структуру коммунального предприятия "Запорожрынок". В предприятие входят восемь рынков.
Однако все рынки должны закрыть. Такая инициатива исходит от главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко, который решил отменить собственное постановление, которым при определенных условиях разрешалась работа рынков во время карантина. Официальная причина такого решения – массовые нарушения карантинных мер.
Варто нагадати, що у Запоріжжі від ускладнень пневмонії помер 65-річний чоловік – директор ринку, у якого раніше діагностували коронавірус.
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