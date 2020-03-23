В Виннице избивают из-за коронавируса: в СБУ рассказали о фейке

Сотрудники СБУ призвали украинцев не верить очередному фейку, посвященном коронавирусу - будто в Виннице в автобусе избили мужчину за то, что он был "лишним”

Фото: Pixabay

Сотрудники СБУ призвали украинцев не верить очередному фейку, посвященном коронавирусу - будто в Виннице в автобусе избили мужчину за то, что он был "лишним”

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на сообщение на официальной Facebook-странице СБУ. Видео распространил местный источник 33 канал. Журналисты утверждали, что якобы, в Виннице полиция зафиксировала 4 драки в общественном транспорте и на остановках из-за ограничения количества пассажиров по поводу коронавируса. 22 марта пресс-секретарь Винницкой областной полиции Анна Олейник прокомментировала ситуацию и пояснила, что данное видео не имеет к Виннице никакого отношения, а отснято во Львове около двух месяцев назад. В то же время в СБУ сообщили о том, что распространение этого видео и нагнетание паники вокруг него - это попытка пророссийских сил дестабилизировать ситуацию в Украине. "Киберспециалисты установили, что данный конфликт на самом деле был зафиксирован значительно раньше и никоим образом не связан с коронавирусом (хотя и не красит участников ситуации). Отметим, что первоисточниками размещения этого видео стали "боты”, в частности, и пророссийского направления. Впоследствии эти материалы стали активно распространять на сепаратистских и пророссийских ресурсах”, - говорится в сообщении. Как ранее писали RegioNews, на днях СБУ поймала одессита-провокатора, который распространял фейки про коронавирус.

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