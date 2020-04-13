В Одесской области полицейский сделал замечание за отсутствие масок и получил сотрясение мозга
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Сообщается, что в Беляевском районе инспектор патрульной полиции остановился, чтобы сделать замечание группе лиц, которые находились возле магазина без средств защиты - масок. В это же время туда подъехал 23-летний парень, вышел из автомобиля и ударил несколько раз полицейского в лицо.
"Подполковника полиции госпитализировали в районную больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга, а злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Предоставлять любые объяснения и проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения правонарушитель отказался", - говорится в сообщении.
Стоит добавить, что за минувшие сутки коронавирус нашли еще в двух жителей области, сообщили в облгосадминистрации. Диагноз подтвержден у 75-летнего одессита и 39-летнего жителя Беляевки.
Таким образом у 69 жителей Одесской области лабораторно подтвердили диагноз COVID-19.
Напомним, что под Одессой монахиня, которая торговала в лавке монастыря, заболела коронавирусом.
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