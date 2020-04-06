Зеленский вызвал к себе главу УГКЦ обсудить пасхальные богослужения
Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на пресс-службу Украинской греко-католической церкви.
В частности, президент подчеркнул ответственность Церквей Украины и их партнерство с органами государственной власти по противодействию этой опасности, учитывая то, что пасхальный период может быть времем наибольшего распространения вируса в обществе.
"Со стороны государственной власти принято принципиальное решение дать возможность совершать богослужения и транслировать их вживую. Крайне необходимо максимально убедить людей оставаться дома и обеспечить их всем необходимым для празднования Пасхи? не выходя из своих домов. Скопление людей в храмах или возле них несет немалую угрозу их жизни и здоровью", - отметил Зеленский.
В свою очередь Блаженнейший Святослав заверил, что он уже проинформировал верующих, чтобы они максимально участвовали в пасхальных богослужениях в домашних условиях и о предоставленной возможности освящения лозы и пасхальных корзин в формате онлайн-трансляции.
Напомним, ранее глава УГКЦ дал советы относительно Страстной недели и Пасхи в условиях карантина.
В МВД заявляли, что пик эпидемии COVID-19 в Украине ожидается на Пасху.
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