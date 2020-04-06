Пока руководство Николаевской области рассчитывает на помощь Святого Николая в борьбе с коронавирусом, соцсети шутят
Об этом сообщает Regionews со ссылкой на публикации в Facebook.
В Николаевской ОГА сообщают, что всего с начала 2020 за медицинской помощью обратилось 65 пациентов с подозрением на COVID-19, из них 55 пациентов госпитализированы, 10 лицам назначено амбулаторное лечение в условиях самоизоляции.
Лабораторно обследовано на COVID-19 62 пациента. Такие данные настораживают людей, ведь к примеру, в Херсонской области только за минувшие сутки проведено 67 тестирований по методике ПЦР.
В социальных сетях люди шутят, что вирус родом из Николаевской области, поэтому не хочет туда возвращаться. Кроме того, некоторые предположили, что у николаевцев имунитет на вирус и предложили делать из них вакцину. Другим не до шуток, люди хотят видеть реальные действия власти.
Не довольны работой Николаевской ОГА и представители местных СМИ. Они требуют от власти провести брифинг и ответить на все имеющиеся вопросы.
В свою очередь губернатор Николаевской ОГА Алексей Стадник считает, что Святитель Николай Чудотворец защищает область от коронавируса и надеется на Божию помощь.
Как пишет издание НикВести, 2 марта на заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Александр Стадник объяснил, почему в области нет коронавируса.
"Пусть Николаевская область будет той областью, с которой начнется прогресс выздоровления и прекращения пандемии по Украине. Не надо паниковать, придерживайтесь карантина. Не даром Николай Чудотворец покровитель нашего города, насколько я знаю. С божьей помощью мы все-таки сможем справится с этой непростой ситуацией, - отметил председатель ОГА.
Напомним, что глава Николаевской ОГА с начала года провел в командировках 26 дней.
Ранее сообщалось, что Николаевская область стала единственной, где не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом, но она и менее подготовлена к массовой госпитализации больных.
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