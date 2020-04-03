В Умани от COVID-19 умер паломник, а в Черкассах для инфицированных подготовили гробы

В городе Умань Черкасской области от коронавирусной инфекции скончался паломник из Великобритании, а в самих Черкассах начали готовить гробы для умерших от атипичной пневмонии

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В городе Умань Черкасской области от коронавирусной инфекции скончался паломник из Великобритании, а в самих Черкассах начали готовить гробы для умерших от атипичной пневмонии

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на информацию Черкасской ОГА.

47-летний гражданин США приехал в Умань несколько дней назад в паломническую поездку, сообщил председатель Черкасской ОГА Роман Бондарь. В Украину же прилетел еще 11 марта. Почувствовал себя плохо. Медики госпитализировали его в местную больницу, где мужчина и скончался в ночь на 3 апреля. Сначала не было понятно, от чего, ведь он имел сопутствующие хронические болезни. Более того, врачей к себе он не подпускал и их рекомендации не выполнял. ПРЛ-тест подтвердил наличие в организме умершего COVID-19.

"В Умани будут введены более строгие карантинные меры. Особенно это касается кварталов, где есть наибольшее скопление паломников. К людям, которые не придерживаются карантинных мероприятий, мы будем подходить более жестко”, - сказал Роман Бондарь.

Жена и шесть детей мужчины, которые тоже прибыли с ним в Украину, сейчас в самоизоляции. За их состоянием следят медики. Помещение, в котором жил больной, продезинфицировали.

По состоянию на 15:00 стало известно, что в инфекционное отделение в одной из больниц Умани попали мать с ребенком, которые контактировали с умершим американцем.

Сейчас в Умани уже 700 горожан проверили на наличие коронавируснойинфекции.

Тем временем в Камянце, где на сегодня известно о 28 COVID-положительных горожанах, карантин могут смягчить. Это произойдет при условии, если новых случаев инфицирования не обнаружат. Для этого ПРЛ-тесты собираются сделать всем людям. которые близко контактировали с инфицированными. Если они покажут отрицательный результат, то въезд-выезд в Каменку будет такой же, как и в других населенных пунктах Украины.

Напомним, что по состоянию на 3 апреля в Черкасской области выявлено 55 инфицированных коронавирусом. 31 человек лечится дома из-за легкого течения заболевания. 24 находятся в инфекционных отделениях больниц.

15 больных - это жители Черкасс. 28 проживают в Камянце, трое инфицированных - горожане из Шполы. По одному больному обнаружили в Смеле, Городище и Каневе. Трое из инфицированных - дети. Один пациент в тяжелом состоянии.

Тем временем, как информирует "Прочерк”, исполнительный комитет Черкасского горсовета заложил средства на гробы для захоронения умерших от коронавируса в расчете 100 гробов по 1800 гривен.

Как писали RegioNews ранее, один из 13 больных на коронавирус пациентов, которые сейчас получают лечение в Черкасской инфекционной больнице, в тяжелом состоянии. Это священнослужитель.