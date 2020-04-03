В Умани от COVID-19 умер паломник, а в Черкассах для инфицированных подготовили гробы
Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на информацию Черкасской ОГА.
47-летний гражданин США приехал в Умань несколько дней назад в паломническую поездку, сообщил председатель Черкасской ОГА Роман Бондарь. В Украину же прилетел еще 11 марта. Почувствовал себя плохо. Медики госпитализировали его в местную больницу, где мужчина и скончался в ночь на 3 апреля. Сначала не было понятно, от чего, ведь он имел сопутствующие хронические болезни. Более того, врачей к себе он не подпускал и их рекомендации не выполнял. ПРЛ-тест подтвердил наличие в организме умершего COVID-19.
"В Умани будут введены более строгие карантинные меры. Особенно это касается кварталов, где есть наибольшее скопление паломников. К людям, которые не придерживаются карантинных мероприятий, мы будем подходить более жестко”, - сказал Роман Бондарь.
Жена и шесть детей мужчины, которые тоже прибыли с ним в Украину, сейчас в самоизоляции. За их состоянием следят медики. Помещение, в котором жил больной, продезинфицировали.
По состоянию на 15:00 стало известно, что в инфекционное отделение в одной из больниц Умани попали мать с ребенком, которые контактировали с умершим американцем.
Сейчас в Умани уже 700 горожан проверили на наличие коронавируснойинфекции.
Тем временем в Камянце, где на сегодня известно о 28 COVID-положительных горожанах, карантин могут смягчить. Это произойдет при условии, если новых случаев инфицирования не обнаружат. Для этого ПРЛ-тесты собираются сделать всем людям. которые близко контактировали с инфицированными. Если они покажут отрицательный результат, то въезд-выезд в Каменку будет такой же, как и в других населенных пунктах Украины.
Напомним, что по состоянию на 3 апреля в Черкасской области выявлено 55 инфицированных коронавирусом. 31 человек лечится дома из-за легкого течения заболевания. 24 находятся в инфекционных отделениях больниц.
15 больных - это жители Черкасс. 28 проживают в Камянце, трое инфицированных - горожане из Шполы. По одному больному обнаружили в Смеле, Городище и Каневе. Трое из инфицированных - дети. Один пациент в тяжелом состоянии.
Тем временем, как информирует "Прочерк”, исполнительный комитет Черкасского горсовета заложил средства на гробы для захоронения умерших от коронавируса в расчете 100 гробов по 1800 гривен.
Как писали RegioNews ранее, один из 13 больных на коронавирус пациентов, которые сейчас получают лечение в Черкасской инфекционной больнице, в тяжелом состоянии. Это священнослужитель.
- 19:53 03 апреля ТЭС ахметова будут получать газ по ценам для населения
- 19:16 03 апреля Сутки на Донбассе: враг выпустил почти 100 мин по силам ООС
- 19:15 03 апреля Во Львове родились двое сурчат
- 18:57 03 апреля В Кропивницком коронавирусом заразилась ребенок
- 18:43 03 апреля В Умани от COVID-19 умер паломник, а в Черкассах для инфицированных подготовили гробы
- 18:38 03 апреля На Закарпатье группа цыган требовала деньги у гастарбайтеров
- 15:44 03 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 12:09 31 марта Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
- 10:12 27 марта Жена и.о. министра энергетики работает на Ахметова и получает более миллиона гривен зарплаты
- 14:00 31 марта Коронавирусная лихорадка: кто сменит Каспрука в Черновцах
- 20:22 31 марта "Я просто продал старую Тойоту": в соцсетях высмеяли брифинг Ермака
- 17:30 27 марта Мэр Винницы премировал себя и своих заместителей в разгаре "коронавірусного” сбора средств