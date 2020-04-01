На Донбассе произошел очередной бой, есть раненые

В течение 1 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим "тишины", из них дважды – с использованием запрещенных минскими договоренностями вооружений. Вследствие вражеских обстрелов получили ранения двое военнослужащих из состава Объединенных сил

Фото: flickr/ministryofdefenceua

В течение 1 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим "тишины", из них дважды – с использованием запрещенных минскими договоренностями вооружений. Вследствие вражеских обстрелов получили ранения двое военнослужащих из состава Объединенных сил

Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на штаб Операции объединенных сил.

Как сообщается, эвакуационной техникой пострадавших воинов оперативно доставили в военно-медицинское учреждение и оказали надлежащую медицинскую помощь.

"Преступные действия российских наемников не остались безнаказанными - военнослужащие Вооруженных Сил Украины предоставили жесткий ответ из имеющихся огневых средств. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Относительно обстрелов, то оккупанты применяли минометы калибров 120 мм и 82 мм, вооружение боевых машин пехоты, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Наибольшую активность противник проявил в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" - зафиксировано 10 обстрелов.

Как отмечается, утром оккупанты обстреляли из вооружения БМП, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов наших защитников вблизи Павлополя. К вечеру обстрел из БМП-1 зафиксирован в районе Песков.

По окрестностям Марьинки враг дважды открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Позиции ОС у Новомихайловки в течение дня были трижды обстреляны российскими наемниками из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

После обеда враг дважды устроил провокации с применением стрелкового оружия вблизи Песков и один раз – возле Николаевки.

"На все дерзкие обстрелы украинские военнослужащие отвечали прицельным огнем по опорным пунктам противника. Почувствовав на себе решительность и эффективность действий наших защитников, оккупанты немедленно пресекали любую активность", - подчеркнули в штабе.

В то же время в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник прибег к нарушениям минских договоренностей, обстреляв из минометов калибра 120 мм окраины Новотошковского, а из минометов калибра 82 мм – позиции ОС неподалеку от Хутора Вольного и Новоалександровки. По защитникам Хутора Вольного оккупанты также применили крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Напомним, днем ранее на Донбассе было зафиксировано 14 обстрелов украинских позиций, погиб один украинский военнослужащий, еще двое получили ранения.