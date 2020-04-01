На Донбассе произошел очередной бой, есть раненые
Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на штаб Операции объединенных сил.
Как сообщается, эвакуационной техникой пострадавших воинов оперативно доставили в военно-медицинское учреждение и оказали надлежащую медицинскую помощь.
"Преступные действия российских наемников не остались безнаказанными - военнослужащие Вооруженных Сил Украины предоставили жесткий ответ из имеющихся огневых средств. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.
Относительно обстрелов, то оккупанты применяли минометы калибров 120 мм и 82 мм, вооружение боевых машин пехоты, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Наибольшую активность противник проявил в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" - зафиксировано 10 обстрелов.
Как отмечается, утром оккупанты обстреляли из вооружения БМП, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов наших защитников вблизи Павлополя. К вечеру обстрел из БМП-1 зафиксирован в районе Песков.
По окрестностям Марьинки враг дважды открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Позиции ОС у Новомихайловки в течение дня были трижды обстреляны российскими наемниками из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
После обеда враг дважды устроил провокации с применением стрелкового оружия вблизи Песков и один раз – возле Николаевки.
"На все дерзкие обстрелы украинские военнослужащие отвечали прицельным огнем по опорным пунктам противника. Почувствовав на себе решительность и эффективность действий наших защитников, оккупанты немедленно пресекали любую активность", - подчеркнули в штабе.
В то же время в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник прибег к нарушениям минских договоренностей, обстреляв из минометов калибра 120 мм окраины Новотошковского, а из минометов калибра 82 мм – позиции ОС неподалеку от Хутора Вольного и Новоалександровки. По защитникам Хутора Вольного оккупанты также применили крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Напомним, днем ранее на Донбассе было зафиксировано 14 обстрелов украинских позиций, погиб один украинский военнослужащий, еще двое получили ранения.
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