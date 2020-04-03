COVID-19 на Сумщине: скандал с областным лабораторным центром и новые больные

В Сумской области за сутки еще 4 человека заразились коронавирусом, а областной лабораторный центр прокомментировал инцидент с результатами исследования на COVID-19 умершей женщины

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В Сумской области за сутки еще 4 человека заразились коронавирусом, а областной лабораторный центр прокомментировал инцидент с результатами исследования на COVID-19 умершей женщины

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на официальные данные Минздрава Украины.

За минувшие сутки в регионе зафиксировали 4 новых случая инфицирования коронавирусом. В целом на Сумщине по состоянию на 3 апреля известно о 30 COVID-положительных жителях.

Тем временем Елена Приходько, дочь умершей в отделении Конотопской ЦРБ конце марта 59-летней Елены Грищенко, обнародовала на Facebook-странице результаты ПЦР-тестирования женщины на наличие коронавирусной инфекции. Лабораторный анализ проводил Сумской областной лабораторный центр МЗ Украины 29 марта. Результат оказался отрицательным.

"Не могли молчать, потому что душа болит за самого дорогого человека - нашу маму, с которой не позволили попрощаться, проводить в последний ее путь, так, как она того заслужила за годы своей жизни. А все "благодаря" голословным заявлениям нашего мэра, главы нашего города, который вместо того, чтобы успокаивать население в такое тяжелое эмоциональное время, тогда, когда вокруг мы только и слышим отовсюду угрозу - он сеет панику, делает пиар и славу на чужом горе, использует непроверенную или вообще придуманную собственным воображением информацию и несет ее в массу, разглашает фейк на всю страну”, - написала Елена Приходько

В ответ на это мэр Конотопа Артем Семенихин обнародовал результат исследования на COVID-19, который был сделан тем самым лабораторным центром, но на день раньше - 28 марта. Это исследование подтвердило наличие коронавируса в организме Елены Грищенко. Семенихин добавил, что будет подавать заявление в полицию, чтобы установить истину.

Ситуацию прокомментировал и.о. директора Сумского областного лабораторного центра Владимир Збаражский. Он отметил, что умершая женщина была инфицирована опасным вирусом COVID-19, ведь атипичную пневмонию обнаружили у других членов ее семьи - мужа и сына. Разные результаты анализов - это следствие того, что женщина получала симптоматическое лечение в инфекционном отделении Конотопской ЦРБ. Добавил, что отныне на исследование в Киев будут отправлять не только анализы COVID-позитивных пациентов, но и те, что вызывают подозрение.

Как писали RegioNews ранее, COVID-19 в Сумскую область завезли приезжие из других стран. Украинцы из других регионов атипичную пневмонию своим соотечественникам не передавали. И.о. директора Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины Владимир Збаражский сообщил, что больше всего уже инфицированных коронавирусом жителей региона приехали из Италии и Испании - 4 человека.