Коронавирус на Донбассе: последние новости

Главари донецких боевиков объявили карантин в "ДНР”, в Донецкой области увеличилось количество COVID-положительных жителей, а военным в зону ООС отправили тесты на выявление коронавирусной инфекции

Фото: Pixabay

Главари донецких боевиков объявили карантин в "ДНР”, в Донецкой области увеличилось количество COVID-положительных жителей, а военным в зону ООС отправили тесты на выявление коронавирусной инфекции

Как пытаются побороть COVID-19 на Донбассе, исследовали RegioNews.

Главарь пророссийских боевиков на Донбассе Денис Пушилин объявил, что в "ДНР” объявляются карантинные меры для борьбы с коронавирусом. На оккупированной территории Донецкой области уже двое больных атипичной пневмонией - молодая женщина и ее 3-летний ребенок, которые приехали в Макеевку из Москвы.

Так, все приезжие из самопровозглашенной "ЛНР” и РФ должны соблюдать 14 -дневной режим самоизоляции. Находиться дома до 17 апреля должны люди старше 65-лет. Запрещается проводить спортивные, культурные и развлекательные мероприятия. Кафе и точки общественного питания отныне будут работать только до 18:00.

Тем временем на подконтрольной Украине территории Донецкой области зафиксировали 8-й случай инфицирования коронавирусом. Председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко на личной Facebook-странице сообщил, что речь идет о 46-летней жительницу Мариуполя. Она тесно контактировали с горожанами, у которых уже подтвержден диагноз COVID-19.

В то же время военным, которые выполняют свои обязанности в зоне ООС, прислали 1000 тестов на проверку наличия "китайского” вируса в организме, сообщает прессцентр штаба ООС. Военные медики получили 40 костюмов для индивидуальной защиты. В ближайшее время ожидают передачу аппаратов искусственной вентиляции легких.

Напомним, что по состоянию на 10:00 3 апреля в Украине 942 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 23 летальных, 19 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 138 новых случаев.

Как сообщали RegioNews ранее, в оккупированной пророссийскими боевиками Макеевке Донецкой области COVID-19 инфицировался ребенок.