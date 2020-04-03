Коронавирус на Донбассе: последние новости
Как пытаются побороть COVID-19 на Донбассе, исследовали RegioNews.
Главарь пророссийских боевиков на Донбассе Денис Пушилин объявил, что в "ДНР” объявляются карантинные меры для борьбы с коронавирусом. На оккупированной территории Донецкой области уже двое больных атипичной пневмонией - молодая женщина и ее 3-летний ребенок, которые приехали в Макеевку из Москвы.
Так, все приезжие из самопровозглашенной "ЛНР” и РФ должны соблюдать 14 -дневной режим самоизоляции. Находиться дома до 17 апреля должны люди старше 65-лет. Запрещается проводить спортивные, культурные и развлекательные мероприятия. Кафе и точки общественного питания отныне будут работать только до 18:00.
Тем временем на подконтрольной Украине территории Донецкой области зафиксировали 8-й случай инфицирования коронавирусом. Председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко на личной Facebook-странице сообщил, что речь идет о 46-летней жительницу Мариуполя. Она тесно контактировали с горожанами, у которых уже подтвержден диагноз COVID-19.
В то же время военным, которые выполняют свои обязанности в зоне ООС, прислали 1000 тестов на проверку наличия "китайского” вируса в организме, сообщает прессцентр штаба ООС. Военные медики получили 40 костюмов для индивидуальной защиты. В ближайшее время ожидают передачу аппаратов искусственной вентиляции легких.
Напомним, что по состоянию на 10:00 3 апреля в Украине 942 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 23 летальных, 19 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 138 новых случаев.
Как сообщали RegioNews ранее, в оккупированной пророссийскими боевиками Макеевке Донецкой области COVID-19 инфицировался ребенок.
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