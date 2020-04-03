Коронавирус в Киеве: число больных возросло, среди них - двое несовершеннолетних
Как передает RegioNews, об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции.
По его словам, общее число летальных случаев достигло трех.
Среди новых инфицированных - 17 мужчин в возрасте от 16 до 70 лет, и 11 женщин - от 17 до 69 лет. Две женщины в возрасте 56 и 69 лет умерли.
Относительно больных несовершеннолетних - то это 16-летний парень и 17-летняя девушка.
Как отметил мэр, 13 больных госпитализированы, другие находятся в самоизоляции, лечатся дома под контролем врачей.
Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
Читайте также: Как противостоять коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
Напомним, 2 апреля в Киеве 161 человек имел подтвержденный диагноз заболевания COVID-19, один из них - летальный. За прошедшие сутки зарегистрировали 29 новых случаев заболевания.
По состоянию на 3 апреля в Украине 942 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 23 летальных, 19 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 138 новых случая.
- 14:20 03 апреля В Днепропетровской области от COVID-19 вылечилась больная: что известно
- 13:49 03 апреля На Николаевщине в период пандемии коронавируса без работы осталось более 30 работников ЦРЛ
- 13:30 03 апреля На 12 лет осужден агент российской ФСБ
- 13:12 03 апреля Кабмин утвердил жесткий карантин для украинцев
- 13:07 03 апреля Коронавирус на Донбассе: последние новости
- 13:02 03 апреля Власти Житомира рассказали, сколько тратят на одного больного коронавирусом
- 19:16 02 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 12:09 31 марта Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
- 10:12 27 марта Жена и.о. министра энергетики работает на Ахметова и получает более миллиона гривен зарплаты
- 14:00 31 марта Коронавирусная лихорадка: кто сменит Каспрука в Черновцах
- 20:22 31 марта "Я просто продал старую Тойоту": в соцсетях высмеяли брифинг Ермака
- 17:30 27 марта Мэр Винницы премировал себя и своих заместителей в разгаре "коронавірусного” сбора средств