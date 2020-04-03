Коронавирус в Киеве: число больных возросло, среди них - двое несовершеннолетних

За минувшие сутки количество заболевших коронавирусом киевлян увеличилось на 28 человек, еще двое человек умерло. Таким образом, общее число подтвержденных случаев COVID-19 по состоянию на 3 апреля составляет 189 человек

Фото: ocemdmk.dn.ua

За минувшие сутки количество заболевших коронавирусом киевлян увеличилось на 28 человек, еще двое человек умерло. Таким образом, общее число подтвержденных случаев COVID-19 по состоянию на 3 апреля составляет 189 человек

.