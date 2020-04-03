12:25  03 апреля
Коронавирус в Киеве: число больных возросло, среди них - двое несовершеннолетних
11:12  03 апреля
РФ обвинила Украину в "пропаганде" против нее, а ФРГ и Францию в срыве создания Консультативного совета
11:25  03 апреля
"Пленки Ермака": Лерос пришел на допрос, ГБР подготовило "сюрприз"
UA | RU
UA | RU
03 апреля 2020, 12:25 12

Коронавирус в Киеве: число больных возросло, среди них - двое несовершеннолетних

Читайте також
українською мовою
03 апреля 2020, 12:25 12
Читайте також українською мовою
За минувшие сутки количество заболевших коронавирусом киевлян увеличилось на 28 человек, еще двое человек умерло. Таким образом, общее число подтвержденных случаев COVID-19 по состоянию на 3 апреля составляет 189 человек
Фото: ocemdmk.dn.ua
За минувшие сутки количество заболевших коронавирусом киевлян увеличилось на 28 человек, еще двое человек умерло. Таким образом, общее число подтвержденных случаев COVID-19 по состоянию на 3 апреля составляет 189 человек

Как передает RegioNews, об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции.

По его словам, общее число летальных случаев достигло трех.

Среди новых инфицированных - 17 мужчин в возрасте от 16 до 70 лет, и 11 женщин - от 17 до 69 лет. Две женщины в возрасте 56 и 69 лет умерли.

Относительно больных несовершеннолетних - то это 16-летний парень и 17-летняя девушка.

Как отметил мэр, 13 больных госпитализированы, другие находятся в самоизоляции, лечатся дома под контролем врачей.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

Читайте также: Как противостоять коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)

Напомним, 2 апреля в Киеве 161 человек имел подтвержденный диагноз заболевания COVID-19, один из них - летальный. За прошедшие сутки зарегистрировали 29 новых случаев заболевания.

По состоянию на 3 апреля в Украине 942 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 23 летальных, 19 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 138 новых случая.


коронавирус Киев карантин госпитализация заражение самоизоляция
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
02 апреля 2020, 19:16
Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
31 марта 2020, 12:09
Жена и.о. министра энергетики работает на Ахметова и получает более миллиона гривен зарплаты
27 марта 2020, 10:12
Коронавирусная лихорадка: кто сменит Каспрука в Черновцах
31 марта 2020, 14:00
"Я просто продал старую Тойоту": в соцсетях высмеяли брифинг Ермака
31 марта 2020, 20:22
Мэр Винницы премировал себя и своих заместителей в разгаре "коронавірусного” сбора средств
27 марта 2020, 17:30
Последние Популярные
Ирина Медушевская
Олег Сенцов
Ирина Бублик
Все блоги »
Вирусные войны во Львовском горсовете: Порошенко против Садового
03 апреля 2020, 12:00
Бизнес Харькова тратит миллионы на помощь медикам, а Кернес – на зоопарк
02 апреля 2020, 11:40
Все публикации »
Украина на карантине, или Весна пришла – сидим дома, – НеПогода
27 марта 2020, 19:28
Ищи Ермака, или Как Зеленский тряхнул украинских олигархов, – НеПогода
23 марта 2020, 23:32
Как Украина прожила первую неделю на карантине, – НеПогода
20 марта 2020, 17:50
Все видео »
Ставницер Андрей
Куратор Одесской области по борьбе с COVID-19
Райкович Андрей
Городской голова Кропивницкого
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Все досье »