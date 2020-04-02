Боевики огласили списки тех, кого подготовили на обмен
Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на "Радио Свободу".
В частности, со стороны группировки "ДНР" список выглядит так:
Алакоз Александр Федорович 26.07.1991 г.р.;
Гриненко Николай Николаевич 09.06.1998 г.р.;
Илюхин Николай Викторович 25.11.1959 г.р.;
Карась Владимир Владимирович 29.06.1968 г.р.;
Костев Евгений Игоревич 05.05.1980 г.р.;
Помеляйко Александр Владимирович 21.09.1986 г.р.;
Садовский Александр Петрович 12.05.1976 г.р.;
Шайдов Виктор Анатольевич 27.10.1970 г.р.
Со стороны группировки "ЛНР":
Желдак В. А.
Можаев В. В.
Миронич С. В.
Полозов Н. Н.
Попова А. А.
Русинов Н. С. В.
Сливка И. Д.
Сливка А. Д.
Табачный А. Э.
Штиль А. П.
Яковенко А. А.
Напомним, 31 марта 2020 года глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что обмены удерживаемыми лицами с поддерживаемыми Россией боевиками могут начаться через две недели.
11 марта на заседании Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе присутствовали руководитель ОПУ Андрей Ермак и заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак. Стороны достигли договоренностей по обмену удерживаемыми лицами, о разведении сил и средств, одновременном открытии КПВВ в н.п. Золотое и Счастье, а также введении Консультативного совета.
При этом в "ДНР" заявили о договоренности прямых переговоров с Украиной.
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