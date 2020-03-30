На Донбассе погиб один украинский военный, четверо ранены - штаб

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военнослужащий погиб, трое получили ранения и один – боевое поражение

Фото: flickr/ministryofdefenceua

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военнослужащий погиб, трое получили ранения и один – боевое поражение

Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на штаб Операции объединенных сил. В частности, противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия. В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" рядом с Павлополем оккупанты выпустили 15 мин из минометов 82 калибра и вели огонь из автоматического станкового гранатомета. По позициям Объединенных сил в районе Водяного и дважды вблизи Лебединского враг применял 82-мм минометы, в общем выпустив 22 мины. Защитников н.п. Пески враг обстрелял дважды – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. По окрестностям Невельского оккупанты вели огонь из снайперского оружия, а неподалеку Марьинки – из стрелкового оружия. Защитников Авдеевки захватчики обстреляли трижды – из 82-мм миномета и гранатометов различных систем. "Наши защитники немедленно отреагировали на вражеские вооруженные провокации и открыли прицельный огонь по позициям противника", - говорится в сообщении. При этом в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник обстрелял позиции военнослужащих ОС неподалеку Новолуганского из минометов калибра 82 мм, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи населенного пункта Хутор Свободный враг применил 82-мм миномет, автоматический станковый гранатомет и стрелковое оружие. По защитникам Шумов враг вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Как отмечается, военнослужащие Вооруженных Сил Украины на каждый обстрел дали достойный отпор оккупантам. Напомним, в течение суток 29 марта в зоне проведения ООС зафиксировано 13 обстрелов позиций украинских военных со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

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