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30 марта 2020, 19:16 6

На Донбассе погиб один украинский военный, четверо ранены - штаб

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30 марта 2020, 19:16 6
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В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военнослужащий погиб, трое получили ранения и один – боевое поражение
Фото: flickr/ministryofdefenceua
В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военнослужащий погиб, трое получили ранения и один – боевое поражение

Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на штаб Операции объединенных сил.

В частности, противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" рядом с Павлополем оккупанты выпустили 15 мин из минометов 82 калибра и вели огонь из автоматического станкового гранатомета.

По позициям Объединенных сил в районе Водяного и дважды вблизи Лебединского враг применял 82-мм минометы, в общем выпустив 22 мины.

Защитников н.п. Пески враг обстрелял дважды – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

По окрестностям Невельского оккупанты вели огонь из снайперского оружия, а неподалеку Марьинки – из стрелкового оружия.

Защитников Авдеевки захватчики обстреляли трижды – из 82-мм миномета и гранатометов различных систем.

"Наши защитники немедленно отреагировали на вражеские вооруженные провокации и открыли прицельный огонь по позициям противника", - говорится в сообщении.

При этом в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник обстрелял позиции военнослужащих ОС неподалеку Новолуганского из минометов калибра 82 мм, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи населенного пункта Хутор Свободный враг применил 82-мм миномет, автоматический станковый гранатомет и стрелковое оружие.

По защитникам Шумов враг вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Как отмечается, военнослужащие Вооруженных Сил Украины на каждый обстрел дали достойный отпор оккупантам.

Напомним, в течение суток 29 марта в зоне проведения ООС зафиксировано 13 обстрелов позиций украинских военных со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.


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