На Донбассе погиб один украинский военный, четверо ранены - штаб
Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на штаб Операции объединенных сил.
В частности, противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" рядом с Павлополем оккупанты выпустили 15 мин из минометов 82 калибра и вели огонь из автоматического станкового гранатомета.
По позициям Объединенных сил в районе Водяного и дважды вблизи Лебединского враг применял 82-мм минометы, в общем выпустив 22 мины.
Защитников н.п. Пески враг обстрелял дважды – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
По окрестностям Невельского оккупанты вели огонь из снайперского оружия, а неподалеку Марьинки – из стрелкового оружия.
Защитников Авдеевки захватчики обстреляли трижды – из 82-мм миномета и гранатометов различных систем.
"Наши защитники немедленно отреагировали на вражеские вооруженные провокации и открыли прицельный огонь по позициям противника", - говорится в сообщении.
При этом в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник обстрелял позиции военнослужащих ОС неподалеку Новолуганского из минометов калибра 82 мм, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вблизи населенного пункта Хутор Свободный враг применил 82-мм миномет, автоматический станковый гранатомет и стрелковое оружие.
По защитникам Шумов враг вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Как отмечается, военнослужащие Вооруженных Сил Украины на каждый обстрел дали достойный отпор оккупантам.
Напомним, в течение суток 29 марта в зоне проведения ООС зафиксировано 13 обстрелов позиций украинских военных со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
- 22:05 30 марта Нардепам осталось рассмотреть менее 400 правок "земельного закона"
- 21:39 30 марта Раскрывать коррупционеров теперь преступление: Лероса вызвали на допрос
- 21:05 30 марта Работник НАБУ заболел коронавирусом - СМИ
- 20:38 30 марта Глава Хмельниччины приказал дозировать информацию о коронавирусе для жителей области
- 20:15 30 марта Прокурор Божко пожаловался Венедиктовой на Портнова
- 19:55 30 марта Дело Гандзюк: Левину продлили арест, расследование обещают довести до конца
- 17:27 30 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 18:30 30 марта Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
- 10:00 26 марта Заложники границы и коронавируса: как украинские заробитчане добираются домой
- 10:12 27 марта Жена и.о. министра энергетики работает на Ахметова и получает более миллиона гривен зарплаты
- 14:00 25 марта Семейный бизнес Табаловых или кто еще зарабатывает на автовокзалах Кировоградщины
- 17:30 27 марта Мэр Винницы премировал себя и своих заместителей в разгаре "коронавірусного” сбора средств