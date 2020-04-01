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01 апреля 2020, 08:45 7

Ситуация на фронте: один военный погиб, двое ранены

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01 апреля 2020, 08:45 7
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По состоянию на утро 1 апреля зафиксировано 14 обстрелов украинских позиций, погиб один украинский военнослужащий, еще двое получили ранения
Фото: flickr
По состоянию на утро 1 апреля зафиксировано 14 обстрелов украинских позиций, погиб один украинский военнослужащий, еще двое получили ранения

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил в Facebook, передает RegioNews.

Известно, что вооруженные формирования Российской Федерации осуществляли обстрелы из минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано 11 обстрелов, в частности у Красногоровки, в окрестностях Песок, а также вблизи Авдеевки.

Обстрелы прекратились только к вечеру после адекватного ответа. У Широкино и Гнутово обстрелы велись из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку Каменки, опытно и Старогнатовки оккупанты открывали огонь из автоматического станкового гранатомета.

Неспокойно было недалеко Новотошковского и Луганского, там позиции украинских войск обстреляли из минометов калибра 82 мм и противотанкового ракетного комплекса.

Один украинский военный погиб, еще двое были ранены. По состоянию на 31 марта ликвидировано трех российских оккупантов, еще один был ранен, также уничтожено вражескую боевую машину пехоты.

Напомним, за минувшие сутки на Донбассе зафиксировано семь обстрелов, двое военных были ранены.

30 марта в зоне боевых действий на Донбассе погиб украинский боец 36-летний Владимир Мовчанюк.


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