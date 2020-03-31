Война на Донбассе: за сутки семь обстрелов, двое военных ранены
Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил, передает RegioNews.
Известно, что враг использовал минометы калибра 120 мм, противотанковый ракетный комплекс, автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Большинство обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", в частности у Красногоровки, Песок, Авдеевки и Каменки.
Также с крупнокалиберного пулемета были обстреляны позиции вблизи Опытного и из стрелкового оружия - у Старогнатовки.
Также были обстреляны позиции Объединенных сил неподалеку Новотошковского.
31 марта в результате вражеских обстрелов два военнослужащих получили ранения, еще один - минно-взрывную травму.
Сообщается, что украинские военные дали оккупантам достойный отпор, по данным разведки, 30 марта потери российских оккупантов составили 4 человека.
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