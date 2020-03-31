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31 марта 2020, 21:34 2

Война на Донбассе: за сутки семь обстрелов, двое военных ранены

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31 марта 2020, 21:34 2
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В течение суток противник семь раз обстрелял позиции украинских военных из запрещенного Минскими договоренностями оружия
Фото: Facebook
В течение суток противник семь раз обстрелял позиции украинских военных из запрещенного Минскими договоренностями оружия

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Известно, что враг использовал минометы калибра 120 мм, противотанковый ракетный комплекс, автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Большинство обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", в частности у Красногоровки, Песок, Авдеевки и Каменки.

Также с крупнокалиберного пулемета были обстреляны позиции вблизи Опытного и из стрелкового оружия - у Старогнатовки.

Также были обстреляны позиции Объединенных сил неподалеку Новотошковского.

31 марта в результате вражеских обстрелов два военнослужащих получили ранения, еще один - минно-взрывную травму.

Сообщается, что украинские военные дали оккупантам достойный отпор, по данным разведки, 30 марта потери российских оккупантов составили 4 человека.


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