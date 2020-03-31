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31 марта 2020, 11:26 4

На Луганщине украинский военный подорвался на мине

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31 марта 2020, 11:26 4
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Во вторник, 31 марта, в районе населенного пункта Катериновка во время выполнения боевых задач один украинский военнослужащий получил травму в результате подрыва на противопехотной мине
Фото: dw.com
Во вторник, 31 марта, в районе населенного пункта Катериновка во время выполнения боевых задач один украинский военнослужащий получил травму в результате подрыва на противопехотной мине

Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на штаб Операции объединенных сил.

"По предварительным данным, мина была российского производства и относится к боеприпасам, которые запрещены Женевскими конвенциями", - говорится в сообщении.

Как сообщается, воину оказали надлежащую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья тяжелое.

При этом в штабе подчеркнули, что применение таких боеприпасов в очередной раз подтверждает, что российские оккупанты откровенно пренебрегают требованиями Международного гуманитарного права при ведении боевых действий.

Напомним, 30 марта вооруженные формирования России 14 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военный погиб, трое получили ранения и один – боевое поражение.

СПРАВКА: Война на Донбассе началась российскими войсками, которые вторглись в апреле 2014 года на территорию украинского Донбасса после захвата Российской Федерацией Крыма, серии пророссийских выступлений в Украине и провозглашения "государственных суверенитетов" ДНР и ЛНР. Конфликт имеет характер международного и стал продолжением российской вооруженной агрессии против Украины. По географическому масштабу является локальным и охватывает части Донецкой и Луганской областей Украины.

Несмотря на многочисленные факты участия Вооруженных сил РФ и доказательства причастности России к войне, официально Россия не признает факта своего вторжения в Украину, поэтому с украинской стороны война рассматривается как необъявленная. Ряд украинских политиков называет войну на востоке Украины "гибридной войной" России против Украины. Юридически на востоке Украины продолжается антитеррористическая операция, которая с 2018 года называется Операция Объединенных Сил. Российские власти неоднократно заявляли о своем неприятии Антитеррористической операции и требовали ее прекращения и начала переговоров с боевиками.


Донбасс боевики военные Луганщина ВСУ подрыв
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