На Луганщине украинский военный подорвался на мине
Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на штаб Операции объединенных сил.
"По предварительным данным, мина была российского производства и относится к боеприпасам, которые запрещены Женевскими конвенциями", - говорится в сообщении.
Как сообщается, воину оказали надлежащую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья тяжелое.
При этом в штабе подчеркнули, что применение таких боеприпасов в очередной раз подтверждает, что российские оккупанты откровенно пренебрегают требованиями Международного гуманитарного права при ведении боевых действий.
Напомним, 30 марта вооруженные формирования России 14 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военный погиб, трое получили ранения и один – боевое поражение.
СПРАВКА: Война на Донбассе началась российскими войсками, которые вторглись в апреле 2014 года на территорию украинского Донбасса после захвата Российской Федерацией Крыма, серии пророссийских выступлений в Украине и провозглашения "государственных суверенитетов" ДНР и ЛНР. Конфликт имеет характер международного и стал продолжением российской вооруженной агрессии против Украины. По географическому масштабу является локальным и охватывает части Донецкой и Луганской областей Украины.
Несмотря на многочисленные факты участия Вооруженных сил РФ и доказательства причастности России к войне, официально Россия не признает факта своего вторжения в Украину, поэтому с украинской стороны война рассматривается как необъявленная. Ряд украинских политиков называет войну на востоке Украины "гибридной войной" России против Украины. Юридически на востоке Украины продолжается антитеррористическая операция, которая с 2018 года называется Операция Объединенных Сил. Российские власти неоднократно заявляли о своем неприятии Антитеррористической операции и требовали ее прекращения и начала переговоров с боевиками.
- 14:11 31 марта Зеленский заявил о готовности более полсотни гостиниц и санаториев для обсервации
- 14:00 31 марта Коронавирусная лихорадка: кто сменит Каспрука в Черновцах
- 13:45 31 марта Рынок земли: нардепы блокируют подписание закона
- 13:20 31 марта В Кривом Роге новое заражение коронавирусом: что известно
- 13:04 31 марта Коронавирус в Киеве: растет число зараженных и суммы штрафов за нарушение карантина
- 13:02 31 марта Больные COVID-19 на Сумщине: кто и сколько
- 12:19 31 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 12:09 31 марта Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
- 10:00 26 марта Заложники границы и коронавируса: как украинские заробитчане добираются домой
- 10:12 27 марта Жена и.о. министра энергетики работает на Ахметова и получает более миллиона гривен зарплаты
- 14:00 25 марта Семейный бизнес Табаловых или кто еще зарабатывает на автовокзалах Кировоградщины
- 17:30 27 марта Мэр Винницы премировал себя и своих заместителей в разгаре "коронавірусного” сбора средств