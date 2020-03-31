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31 березня 2020, 21:34 2

Війна на Донбасі: за добу сім обстрілів, двоє військових поранені

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31 березня 2020, 21:34 2
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Упродовж доби противник сім разів обстріляв позиції українських військових із заборонених Мінськими домовленостями озброєнь
Фото: Facebook
Упродовж доби противник сім разів обстріляв позиції українських військових із заборонених Мінськими домовленостями озброєнь

Про це повідомляє пресслужба Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Відомо, що ворог використовував міномети калібру 120 мм, протитанковий ракетний комплекс, автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Більшість обстрілів зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", зокрема біля Красногорівки, Пісок, Авдіївки та Кам’янки.

Також із великокаліберного кулемета були обстріляні позиції поблизу Опитного та із стрілецької зброї - біля Старогнатівки.

Також були обстріляні позиції Об’єднаних сил неподалік Новотошківського.

31 березня внаслідок ворожих обстрілів два військовослужбовця отримали поранення, ще один - мінно-вибухову травму.

Повідомляється, що українські військові дали окупантам гідну відсіч, за даними розвідки, 30 березня, втрати російських окупантів склали 4 особи.


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