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29 марта 2020, 14:24 93

Пасынок Кернеса болен коронавирусом, - источник

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29 марта 2020, 14:24 93
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Пасынок мэра Харькова Геннадия Кернеса Родион Гайсинский заболел на COVID-19
Родион Гайсинский, фото оbozrevatel
Пасынок мэра Харькова Геннадия Кернеса Родион Гайсинский заболел на COVID-19

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на свои источники.

А также об этом сообщил сопредседатель cовета "Харьковской Реформаторской Коалиции" Дмитрий Булах.

Булах подтверждает, что в пасынка Кернеса Родиона Гайсинского обнаружили коронавирус. Как и в замглавы Харьковского облсовета Владимира Скоробагача.

Мэр Харькова Геннадий Кернес 25 марта опубликовал на своей странице в Facebook, что больных и подозрений на коронавирус в Харькове нет. Он также доложил о подготовке медицинской сферы к возможной госпитализации больных, закупке тестов и апаратов для вентиляции легких.

Новости на сегодня: больных и подозрений на коронавирус в Харькове нет. О подготовке нашей медицины: 1) 14 новых...

Опубліковано Геннадієм Кернесом Середа, 25 березня 2020 р.

Напомним, Минздрав умалчивает о больных коронавирусом в Харькове - депутат горсовета. Первый случай заболевания коронавирусом зафиксировали на днях в Харькове у замглавы Харьковского облсовета Владимира Скоробагача, но в официальной статистике Минздрава облцентр не указан.

Заболевший коронавирусом чиновник Харьковского облсовета успел побывать на работе. У заместителя главы Харьковского облсовета Владимира Скоробагача диагностировали коронавирус.

Заболела жена чиновника Харьковского облсовета. 20 марта стало известно, что коронавирусом заболела супруга заместителя главы Харьковского облсовета Владимира Скоробагача, которая недавно вернулась из-за границы.


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