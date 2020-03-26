"Укрзализныця" отправит в Москву эвакуационный поезд 27 марта

"Укрзализныця" назначила на 27 марта отправления поезда №906 Киев - Москва, который доставит в РФ русских и вернет домой граждан Украины

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"Укрзализныця" назначила на 27 марта отправления поезда №906 Киев - Москва, который доставит в РФ русских и вернет домой граждан Украины

Об этом сообщает телеграмм-канал "Укрзализныци", передает RegioNews.

Отмечается, что из Киева поезд отправится 27 марта в 18:36, и прибудет в Москву 28 марта в 10:14.

В Украину он отправится под №905 28 марта в 19:35, и прибудет в Киеве 29 марта 7:32.

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел и Министерство инфраструктуры работают над вопросом организации специального поезда для вывоза российских граждан с территории Украины.

В рамках карантина украинская власть с 27 марта полностью закрывает государственную границу, в том числе для граждан, находящихся в других странах.