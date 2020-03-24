В Украине выявили 10 новых случаев заражения коронавирусом – Минздрав
Накануне, 23 марта, в Минздрав Украины поступила информация о 10 новых случаях заражения коронавирусом
Накануне, 23 марта, в Минздрав Украины поступила информация о 10 новых случаях заражения коронавирусом
Как передает RegioNews, об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире "Свободы слова".
"По предварительной информации, которая не является подтвержденной, мы в течение этого дня (23 марта – ред.) имеем 10 новых случаев подтверждения коронавирусной болезни. Но эта информация будет уточнена завтра (24 марта - ред.) на 9:00", - сказал он.
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Напомним, 23 марта количество киевлян, больных COVID-19, выросло в столице до 28 человек.
По состоянию на 22 марта в Украине зафиксировано 73 случая коронавирусной болезни COVID-19.
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