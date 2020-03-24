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24 марта 2020, 08:13 36

В Украине выявили 10 новых случаев заражения коронавирусом – Минздрав

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24 марта 2020, 08:13 36
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Накануне, 23 марта, в Минздрав Украины поступила информация о 10 новых случаях заражения коронавирусом
Фото: скрин с видео
Накануне, 23 марта, в Минздрав Украины поступила информация о 10 новых случаях заражения коронавирусом

Как передает RegioNews, об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире "Свободы слова".

"По предварительной информации, которая не является подтвержденной, мы в течение этого дня (23 марта – ред.) имеем 10 новых случаев подтверждения коронавирусной болезни. Но эта информация будет уточнена завтра (24 марта - ред.) на 9:00", - сказал он.

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Напомним, 23 марта количество киевлян, больных COVID-19, выросло в столице до 28 человек.

По состоянию на 22 марта в Украине зафиксировано 73 случая коронавирусной болезни COVID-19.


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