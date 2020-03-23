Будем сажать картошку: Минздрав назвал вероятные сроки локализации коронавируса в Украине
Как передает RegioNews, об этом заявил накануне министр охраны здоровья'я Илья Емец в эфире "112 Украина".
По его словам, такой результат возможен, если будет достаточно тест-систем.
"Насколько я понимаю, на картошке, то это будет в мае. И если будет локализована эта инфекция и если будет тестирование людей, которые не переносчики, то мы будем сажать картошку", - сказал он.
В то же время министр подчеркнул, что это можно осуществить, если действовать жесткими методами.
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Напомним, также Емец заявлял, что в Украине нужно ввести чрезвычайное положение.
По состоянию на 22 марта в Украине зафиксировано 73 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них три летальных, один пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки выявлено 26 новых случаев.
Кабмин начинает создание стабилизационного фонда, который поможет преодолеть последствия пандемии коронавируса.
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