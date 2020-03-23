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23 марта 2020, 10:08 26

Будем сажать картошку: Минздрав назвал вероятные сроки локализации коронавируса в Украине

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23 марта 2020, 10:08 26
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Украина сможет локализовать распространение коронавируса до майских праздников
Фото: cardio.org.ua
Украина сможет локализовать распространение коронавируса до майских праздников

Как передает RegioNews, об этом заявил накануне министр охраны здоровья'я Илья Емец в эфире "112 Украина".

По его словам, такой результат возможен, если будет достаточно тест-систем.

"Насколько я понимаю, на картошке, то это будет в мае. И если будет локализована эта инфекция и если будет тестирование людей, которые не переносчики, то мы будем сажать картошку", - сказал он.

В то же время министр подчеркнул, что это можно осуществить, если действовать жесткими методами.

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Напомним, также Емец заявлял, что в Украине нужно ввести чрезвычайное положение.

По состоянию на 22 марта в Украине зафиксировано 73 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них три летальных, один пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки выявлено 26 новых случаев.

Кабмин начинает создание стабилизационного фонда, который поможет преодолеть последствия пандемии коронавируса.


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