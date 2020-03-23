Минздрав: медики "скорой" не будут делать экспресс-тесты на коронавирус

Экспресс-тесты на коронавирус будут проводить в случае подозрения на COVID-19 только врачи определенных учреждений здравоохранения

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Экспресс-тесты на коронавирус будут проводить в случае подозрения на COVID-19 только врачи определенных учреждений здравоохранения

Об этом RegioNews сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

"Если у вас есть симптомы острого респираторного заболевания, звоните к своему семейному врачу. Экстренная медицинская помощь выезжает только на ургентные случаи. Медицинские работники экстренной помощи НЕ БУДУТ проводить тест на COVID-19", - говорится в сообщении.

Также в Минздраве отметили, что экспресс-тесты будут использоваться врачами учреждений здравоохранения для "санитарного сортировки", то есть медики должны сделать два теста: один гриппом и экспресс-тест на коронавирус.

"Это нужно, чтобы решить, какой алгоритм действий применять дальше. Если тест на грипп положительный, врачи принимают соответствующие меры. Если экспресс-тест подтверждает коронавирус, врачи должны взять дополнительный образец для его подтверждения в лаборатории с помощью теста на ПЦР. После этого можно говорить о подтвержденном случае заболевания и принимать необходимые противоэпидемические мероприятия", - уточнили в сообщении.

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Напомним, по состоянию на 22 марта в Украине зафиксировано 73 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них три летальных, один пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки выявлено 26 новых случаев.

Кабмин начинает создание стабилизационного фонда, который поможет преодолеть последствия пандемии коронавируса.