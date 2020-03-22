Сутки на фронте: 10 обстрелов, один один украинский воин ранен

За прошедшие сутки, 21 марта вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня

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За прошедшие сутки, 21 марта вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

"21 марта, в результате вражеских обстрелов наших позиций один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. С началом этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли, потерь среди наших защитников нет", - сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил.

Отмечается, что Объединенные силы и в дальнейшем будут отвечать на факты нарушений режима прекращения огня со стороны противника в случае, если его действия будут нести прямую угрозу военнослужащим или мирному населению.

"Такие преступные действия врага не остались безнаказанными. Подразделения Объединенных сил, используя дежурные огневые средства, дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ", - подытожили в штабе ООС.

Напомним, с начала года в результате вооруженной агрессии РФ на Донбассе погиб 41 украинский военнослужащий, 182 - ранены.

20 марта вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.