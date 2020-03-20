Прокуратура: с начала года на Донбассе погиб 41 украинский военный
Об этом, как сообщает RegioNews, заявили в Офисе генерального прокурора Украины.
За соответствующий период прошлого года боевые потери составили 34 человека, раненых было 222.
В Офисе заверили, что контролируют ход всех уголовных производств по фактам потерь и ранений украинских военнослужащих в результате вооруженной агрессии РФ.
В частности, 19 марта прокуратура Луганской области зарегистрировала уголовное производство по факту гибели украинского военнослужащего от выстрела снайпера незаконных вооруженных формирований РФ. Это произошло на передовых позициях в зоне проведения ООС вблизи города Попасная.
Напомним, 19 марта вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один военнослужащий Объединенных сил погиб и еще один получил ранения.
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