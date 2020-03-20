На Донбассе под обстрелами получили ранения трое украинских военных

20 марта вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

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20 марта вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

Об этом, как сообщает RegioNews, говорится в вечерней сводке пресс-центра штаба ООС.

Три обстрела были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": неподалеку Марьинки - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; рядом с Новотроицким - из минометов калибра 82 мм - 20 мин, из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Широкиного - из автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", было зафиксировано 5 обстрелов: вблизи Крымского - из минометов калибра 120 мм - 20 мин; неподалеку Луганского - из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов; в районе населенного пункта Хутор Вольный - из стрелкового оружия; вблизи Новгородского - с ручного противотанкового гранатомета; рядом с Новотошковским - из 82-мм минометов - 10 мин.

В ООС отметили, что подразделения, которые обороняются, дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ.

20 марта в результате вражеских обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Они были эвакуированы в военно-медицинское учреждение, где врачи оперативно предоставили им надлежащую медицинскую помощь.