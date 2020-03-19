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19 марта 2020, 19:07 4

В результате обстрелов на Донбассе ранен украинский военный

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19 марта 2020, 19:07 4
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19 марта вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружения БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия
Фото: ООС
19 марта вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружения БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

Об этом, как сообщает RegioNews, говорится в вечерней сводке пресс-центра штаба ООС.

Пять обстрелов было осуществлено в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": два раза неподалеку Красногоровки - из минометов калибра 120 мм - 6 мин, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; дважды рядом с Лебединским - из 82-мм минометов - 16 мин, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Павлополя - из вооружения БМП-1, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" было зафиксировано 6 обстрелов: четыре раза в районе населенного пункта Крымское - из минометов калибра 120 мм - 41 мина, вооружения БМП-1, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Новолуганского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Новотошковского - из минометов калибра 120 мм - 10 мин.

В штабе отметили, что подразделения операции Объединенных сил, которые обороняются, дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ.

19 марта в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Он был эвакуирован в военно-медицинское учреждение, где ему оперативно оказали надлежащую медицинскую помощь.

Напомним, 18 марта в результате обстрелов на Донбассе получили ранения трое украинских военных.


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