В Черновицкой области просят ввести чрезвычайное положение
Об этом говорится в видеообращении Каспрука в Facebook, передает RegioNews.
Мэр Черновцов Алексей Каспрук обратился к президенту Владимиру Зеленскому, премьеру Денису Шмыгалю и секретарю СНБО Алексею Данилову с просьбой ввести на территории города и области чрезвычайное положение.
"Мы понимаем огромную опасность того, что количество заболевших, количество людей с подозрением будет расти. И в отношении тех людей, которые не понимают, которые безответственные, надо действовать гораздо жестче. Эти все инструменты власти, правоохранительным органам предоставит система чрезвычайного положения. Кроме того, убежден, что именно введение чрезвычайного положения позволит мобилизовать ресурсы государства, региональных властей, предприятий, учреждений и организаций на борьбу с коронавирусом", - уверен он.
Каспрук также отметил, что в область спецрейсами продолжают возвращаться буковинцы, которые застряли в странах ЕС.
Черновицкая ОГА сообщает, что из 25 зарегистрированных случаев COVID-19 на территории области 11 больных зафиксировано в селе Колинковцы Хотинского района, 7 человек в Бруснице Кицманского района, 1 человек в Хотине, 1 человек в Топоровцах Новоселицкого района, 1 человек в Лужанах Кицманского района, 1 человек в Черновцах, 1 человек в Ежовцах Сторожинецкого района.
Коронавірус. День 18. Підсумки.
Опубліковано Олексій Каспрук Пʼятниця, 20 березня 2020 р.
Напомним, что Правительство ввело режим чрезвычайной ситуации в Киеве и еще двух областях.
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Напомним, по состоянию на 20 марта в Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 3 из них - летальные.
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