Мужчины с подозрением на коронавирус пытаются сбежать из волынской больницы
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на 12 канал.
Как рассказал председатель Любешовской РГА Сергей Фесиков, работники возвращались домой из России.
"Все они - жители Закарпатской области, возвращались с заработков в России. У одного из них была температура около 38 градусов. Пограничники вызвали экстренную службу, те приехали и забрали мужчин в больницу", - рассказал Сергей Фесик.
его словам, мужчины категорически отказывались от госпитализации, писали отказы. Убедить их удалось сотрудникам полиции - они объяснили последствия и ответственность, которую влечет за собой отказ от госпитализации в таком случае.
"Состояние здоровья их удовлетворительное, температуры ни у одного из них нет. Анализы проверяют. Полиция обеспечивает круглосуточную охрану, чтобы госпитализированные не убежали, потому что очень рвутся это сделать. Заблокирована их машина. И на всяк случай - полицейские сидят у инфекционного отделения. Ждем результатов ", - отметил председатель РГА.
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