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15 марта 2020, 17:17 21

В Ватикане Пасхальные богослужения пройдут без верующих

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15 марта 2020, 17:17 21
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До 12 апреля общие аудиенции Папы Римского и воскресные благословение будут транслироваться через интернет
До 12 апреля общие аудиенции Папы Римского и воскресные благословение будут транслироваться через интернет

Об этом сообщает Reuters, пишет RegioNews.

В Ватикане все пасхальные богослужения Папы Римского Франциска в апреле пройдут без присутствия верующих для предотвращения распространения коронавируса.

Также отмечается, что в пасхальное воскресенье, 12 апреля, общие аудиенции понтифика и воскресные благословение будут транслироваться через интернет и телевидение.

Службы, которые проводят в течение четырех дней, начиная с Великого четверга и заканчивая Пасхальным воскресеньем, обычно привлекают десятки тысяч верующих в Рим и Ватикан.


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