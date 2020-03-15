В Ватикане Пасхальные богослужения пройдут без верующих

До 12 апреля общие аудиенции Папы Римского и воскресные благословение будут транслироваться через интернет

До 12 апреля общие аудиенции Папы Римского и воскресные благословение будут транслироваться через интернет

Об этом сообщает Reuters, пишет RegioNews.

В Ватикане все пасхальные богослужения Папы Римского Франциска в апреле пройдут без присутствия верующих для предотвращения распространения коронавируса.



Также отмечается, что в пасхальное воскресенье, 12 апреля, общие аудиенции понтифика и воскресные благословение будут транслироваться через интернет и телевидение.



Службы, которые проводят в течение четырех дней, начиная с Великого четверга и заканчивая Пасхальным воскресеньем, обычно привлекают десятки тысяч верующих в Рим и Ватикан.