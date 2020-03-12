Шмыгаль: экспорт медицинских масок запретили из-за внутреннего дефицита
Об этом в Facebook сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает RegioNews.
Он отметил, что ограничительные меры были введены, чтобы обезопасить украинцев от распространения коронавирусной инфекции.
"Среди принятых решений был и запрет до 1 июня на экспорт товаров противоэпидемического назначения. Это был необходимый шаг из-за ощутимого дефицита на внутреннем рынке", - рассказал Премьер-министр.
В связи с тем, что в Кабмин поступает много вопросов от граждан о том, какие именно товары подлежат запрету, Шмыгаль опубликовал ссылку, по которой можно ознакомиться со списком и кодами товаров.
Глава правительства также уточнил, что ограничение введено в первую очередь для обеспечения потребностей украинцев, и чтобы избежать спекуляций и завышения цен.
По его словам, правительство также предоставило распоряжение соответствующим организациям, учреждениям и контролирующим органам.
Ранее Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что карантин в учебных заведениях и запрет массовых мероприятий были введены из-за желания не допустить параболического роста заражений.
- 19:57 12 марта В Украине официально подтвердили еще два случая заражения коронавирусом
- 19:36 12 марта Нацбанк будет складывать гривны в печи, чтобы побороть коронавирус
- 19:18 12 марта На довыборах в Харьковской области введут "противокоронавирусные" меры - ЦИК
- 19:18 12 марта Зеленский разделил должности начальника Генштаба и главнокомандующего ВСУ
- 18:40 12 марта Одесскую ОПЗЖ возглавил сам Вадим Рабинович
- 18:37 12 марта Шмыгаль: экспорт медицинских масок запретили из-за внутреннего дефицита
- 12:57 12 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 18:02 07 марта Гончарук записал видеообращение к украинцам и улетел на отдых
- 15:50 08 марта Только в одной стране Евросоюза нет больных коронавирусом
- 13:11 11 марта Коронавирус: Кабмин ввел карантин в Украине
- 16:45 08 марта Нашлась страна, которая примет пассажиров многострадального лайнера
- 12:37 08 марта Украинцы летели вместе с больной коронавирусом молдованкой