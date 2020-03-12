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12 марта 2020, 18:37 14

Шмыгаль: экспорт медицинских масок запретили из-за внутреннего дефицита

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12 марта 2020, 18:37 14
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Экспорт медицинских масок, халатов и перчаток был запрещен из-за их дефицита на внутреннем рынке
Фото: Facebook
Экспорт медицинских масок, халатов и перчаток был запрещен из-за их дефицита на внутреннем рынке

Об этом в Facebook сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает RegioNews.

Он отметил, что ограничительные меры были введены, чтобы обезопасить украинцев от распространения коронавирусной инфекции.

"Среди принятых решений был и запрет до 1 июня на экспорт товаров противоэпидемического назначения. Это был необходимый шаг из-за ощутимого дефицита на внутреннем рынке", - рассказал Премьер-министр.

В связи с тем, что в Кабмин поступает много вопросов от граждан о том, какие именно товары подлежат запрету, Шмыгаль опубликовал ссылку, по которой можно ознакомиться со списком и кодами товаров.

Глава правительства также уточнил, что ограничение введено в первую очередь для обеспечения потребностей украинцев, и чтобы избежать спекуляций и завышения цен.

По его словам, правительство также предоставило распоряжение соответствующим организациям, учреждениям и контролирующим органам.

Ранее Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что карантин в учебных заведениях и запрет массовых мероприятий были введены из-за желания не допустить параболического роста заражений.


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