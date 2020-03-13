Украинку, переболевшую коронавирусом в Италии, выписали из больницы

Гражданка Украины, которая ранее заболела в Италии на коронавирус и лечилась в Неаполе, выписали из больницы

Фото: iz.ru

Гражданка Украины, которая ранее заболела в Италии на коронавирус и лечилась в Неаполе, выписали из больницы

Как передает RegioNews со ссылкой на МИД, об этом сообщил генеральное консульство Украины в Неаполе. Громадянку України, яка раніше захворіла в Італії на коронавірус та лікувалася в Неаполі, виписали з лікарні. Про це повідомило Генеральне консульство України у Неаполі. — Коронавірус у світі - оперативно від МЗС (@UA_MFA_Info) March 13, 2020 Напомним, 26-летняя женщина была единственной гражданкой Украины с подтвержденным коронавирусом в Европе. Она была госпитализирована в больницу "Котуньо" в начале марта. Родственники, с которыми она контактировала, были помещены в карантинный режим. Всего, по данным Минздрава, коронавирус диагностировали у пятерых граждан Украины, которые находятся за рубежом.

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