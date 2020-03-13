Украинку, переболевшую коронавирусом в Италии, выписали из больницы
Гражданка Украины, которая ранее заболела в Италии на коронавирус и лечилась в Неаполе, выписали из больницы
Гражданка Украины, которая ранее заболела в Италии на коронавирус и лечилась в Неаполе, выписали из больницы
Как передает RegioNews со ссылкой на МИД, об этом сообщил генеральное консульство Украины в Неаполе.
Громадянку України, яка раніше захворіла в Італії на коронавірус та лікувалася в Неаполі, виписали з лікарні. Про це повідомило Генеральне консульство України у Неаполі.— Коронавірус у світі - оперативно від МЗС (@UA_MFA_Info) March 13, 2020
Напомним, 26-летняя женщина была единственной гражданкой Украины с подтвержденным коронавирусом в Европе. Она была госпитализирована в больницу "Котуньо" в начале марта. Родственники, с которыми она контактировала, были помещены в карантинный режим.
Всего, по данным Минздрава, коронавирус диагностировали у пятерых граждан Украины, которые находятся за рубежом.
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
13 марта 2020, 13:05Коронавирус: Киев идет на карантин
11 марта 2020, 11:47Только в одной стране Евросоюза нет больных коронавирусом
08 марта 2020, 15:50Гончарук записал видеообращение к украинцам и улетел на отдых
07 марта 2020, 18:02Коронавирус: Кабмин ввел карантин в Украине
11 марта 2020, 13:11Нашлась страна, которая примет пассажиров многострадального лайнера
08 марта 2020, 16:45
- 14:10 13 марта Суд отпустил капитана танкера Delfi под личное обязательство
- 14:08 13 марта В Словении застряли автобусы с украинцами, которые возвращались из Италии домой
- 13:48 13 марта Зеленский сменил состав СНБО
- 13:42 13 марта Из аэропорта "Борисполь" пытались вывезти 1,5 тонны медицинских масок
- 13:40 13 марта Профильный комитет будет способствовать антикоррупционной реформе градостроительства - Клочко
- 13:38 13 марта В "ЛНР" 14 человек с подозрением на коронавирус поместили на "домашний" карантин
- 13:05 13 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 11:47 11 марта Коронавирус: Киев идет на карантин
- 15:50 08 марта Только в одной стране Евросоюза нет больных коронавирусом
- 18:02 07 марта Гончарук записал видеообращение к украинцам и улетел на отдых
- 13:11 11 марта Коронавирус: Кабмин ввел карантин в Украине
- 16:45 08 марта Нашлась страна, которая примет пассажиров многострадального лайнера
Все блоги »
"Слуга народа" Гайдай приблизился как никогда к полному управлению Северодонецком
13 марта 2020, 10:05
Запутался в многоходовке. Как Ермак "женит" Зеленского с Пушилиным и Пасечником
12 марта 2020, 19:47
Ответы на вопросы о коронавирусе. Доктор Комаровский
12 марта 2020, 20:09
ЗеКабмин. Весенняя пересадка – Спецвыпуск "НеПогоды"
05 марта 2020, 21:00
Королевскую изгоняют, а "слугам народа" охлаждают пыл, – НеПогода
04 марта 2020, 17:50
Кучер Алексей
Председатель Харьковской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации