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05 марта 2020, 19:33 13

Нацбанк отдал $760 млн на погашение госдолга в феврале

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05 марта 2020, 19:33 13
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Национальный банк Украины в феврале 2020 года отдал 768,8 миллиона долларов на погашение государственного валютного долга
Фото: flickr
Национальный банк Украины в феврале 2020 года отдал 768,8 миллиона долларов на погашение государственного валютного долга

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины, передает RegioNews.

Отмечается, что 213,6 миллиона долларов было выплачено по кредитам, полученными от Международного валютного фонда.

Также в феврале было выделено 417,2 миллиона долларов на выплаты по облигациям внутреннего государственного займа, а также 22,7 миллиона долларов Украина выплатила по евробондам.

В Нацбанке добавили, что средства были выделены из золотовалютных резервов Украины. Также в ведомстве сообщили, что в январе 2020 года размер государственного долга Украины в долларовом эквиваленте уменьшился на 940 миллионов долларов.

Напомним, в январе 2020 года государственный и гарантированный государством долг Украины в долларовом эквиваленте уменьшился на 0,94 млрд дол. США.


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