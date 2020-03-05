Нацбанк отдал $760 млн на погашение госдолга в феврале
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины, передает RegioNews.
Отмечается, что 213,6 миллиона долларов было выплачено по кредитам, полученными от Международного валютного фонда.
Также в феврале было выделено 417,2 миллиона долларов на выплаты по облигациям внутреннего государственного займа, а также 22,7 миллиона долларов Украина выплатила по евробондам.
В Нацбанке добавили, что средства были выделены из золотовалютных резервов Украины. Также в ведомстве сообщили, что в январе 2020 года размер государственного долга Украины в долларовом эквиваленте уменьшился на 940 миллионов долларов.
Напомним, в январе 2020 года государственный и гарантированный государством долг Украины в долларовом эквиваленте уменьшился на 0,94 млрд дол. США.
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