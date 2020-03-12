Киевсовет забрал три земельных участка у посольства России

Киевский городской совет разорвал договоры аренды земельных участков на улице Спасской, где планировалось строительство помещений для посольства РФ

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Киевский городской совет разорвал договоры аренды земельных участков на улице Спасской, где планировалось строительство помещений для посольства РФ

Об этом сообщил в Facebook депутат Киевского городского совета Юрий Сиротюк, передает RegioNews.

Отмечается, что Киевсовет поддержал проекты решения о расторжении договоров аренды земельных участков для строительства новых помещений посольства Российской Федерации в самом центре исторического Подола на улице Спасской 13-15, Спасской 14 и Боричевом Току 17,19,21.

Участки были переданы в аренду посольству России еще до 2014 года, там планировали построить резиденцию посла РФ.

После Революции Достоинства на этих участках местные активисты обустроили скверы.

Напомним, 11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, учиться будут дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.