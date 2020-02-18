Мэрия Каховки планирует отреставрировать и охранять памятник "Легендарная тачанка"
Об этом на своей странице в Facebook написал мэр Каховки Андрей Дяченко, передает RegioNews.
В понедельник, 17 февраля в Каховской горсовете состоялись общественные слушания. Директор областной инспекции по охране памятников Иван Солоницкий рассказал присутствующим, что памятники монументального искусства национального значения, каким и является "Тачанка", не подпадают под действие Закона о декоммунизации.
В связи с этим было принято решение направить ответ в Институт национальной памяти с объяснением специалистов.
Кроме того решается вопрос о передаче земли, на котором находится "Тачанка", в собственность города. Городской голова Каховки рассказал, что готовится программа по охране и реставрации монумента.
"Ищем специалистов, которые могут работать с бронзой, чтобы вернуть на место демонтированные части монумента. Обращаемся в Министерство культуры и депутатов ВРУ с просьбой содействовать в вопросе выделения средств из государственного бюджета на реставрацию монумента", - написал Дяченко.
Стоит отметить, что ранее Украинский институт национальной памяти обратился к Каховскому городскому совету с информацией о необходимости выполнения требований Закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики". Руководство Иститута заявило, что "Тачанка" подпадает под декоммунизацию и подлежит сносу.
Справка: "Легендарная тачанка" была установлена в 1967 году в честь 50-летия Октябрьской революции, и посвящен боям на Каховском плацдарме в 1920 году.
Тачанка. Рухаємось далі Сьогодні відбулись громадські слухання, куди ми запросили директора обласної інспекції...Опубліковано Андрій Дяченко Понеділок, 17 лютого 2020 р.
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