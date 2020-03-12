Неизвестные напали на главврача Национального института рака
Об этом он сообщил в Facebook, передает RegioNews.
"Вечер среды 11 марта выдался не добрый. У 22 часа в меня совершено нападение у подъезда дома двумя молодчиками", - написал Безносенко.
Он сообщил, что полученные травмы - это ушибы головы и поцарапанные руки, а также считает, что это может быть связано с конфликтом в Институте рака.
Безносенко также отметил, что понимает, "кем и для чего это сделано", и выразил надежду, что преступление будет раскрыто быстро.
Из-за ушибов головы и царапин на руках он вынужден отложить проведение операций. Безносенко считает, что нападение может быть связано с конфликтом в Институте рака.
Ранее столичная прокуратура открыла дело о растрате средств при проведении госзакупок в Национальном институте рака. Журналистка Янина Соколова заявила, что причастна к коррупции директор Национального института рака Елена Колесник ведет войну с главным врачом института Андреем Безносенко.
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