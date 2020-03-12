14:21  12 марта
За нарушение карантина укранцам грозит до трех лет за решеткой
11:46  12 марта
Ветераны АТО сорвали презентацию "платформы примирения" Сивохо
13:19  12 марта
Минздрав советует предприятиям отпускать работников на удаленную работу
UA | RU
UA | RU
12 марта 2020, 13:19 19

Неизвестные напали на главврача Национального института рака

Читайте також
українською мовою
12 марта 2020, 13:19 19
Читайте також українською мовою
В среду, 11 марта произошло нападение на главного врача Национального института рака Андрея Безносенко
Фото: facebook
В среду, 11 марта произошло нападение на главного врача Национального института рака Андрея Безносенко

Об этом он сообщил в Facebook, передает RegioNews.

"Вечер среды 11 марта выдался не добрый. У 22 часа в меня совершено нападение у подъезда дома двумя молодчиками", - написал Безносенко.

Он сообщил, что полученные травмы - это ушибы головы и поцарапанные руки, а также считает, что это может быть связано с конфликтом в Институте рака.

Безносенко также отметил, что понимает, "кем и для чего это сделано", и выразил надежду, что преступление будет раскрыто быстро.

Из-за ушибов головы и царапин на руках он вынужден отложить проведение операций. Безносенко считает, что нападение может быть связано с конфликтом в Институте рака.

Ранее столичная прокуратура открыла дело о растрате средств при проведении госзакупок в Национальном институте рака. Журналистка Янина Соколова заявила, что причастна к коррупции директор Национального института рака Елена Колесник ведет войну с главным врачом института Андреем Безносенко.


Киев нападение
В Киеве 1 мая запустят автоматическую фиксацию превышения скорости
12 марта 2020, 12:32
В Киеве сожгли автомобиль и.о. главы госэкоинспекции
12 марта 2020, 09:09
В ТЦ Киева будут искать больных, а также наказывать нарушителей карантина
11 марта 2020, 16:23
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
12 марта 2020, 12:57
Гончарук записал видеообращение к украинцам и улетел на отдых
07 марта 2020, 18:02
Только в одной стране Евросоюза нет больных коронавирусом
08 марта 2020, 15:50
Коронавирус: Кабмин ввел карантин в Украине
11 марта 2020, 13:11
Нашлась страна, которая примет пассажиров многострадального лайнера
08 марта 2020, 16:45
Украинцы летели вместе с больной коронавирусом молдованкой
08 марта 2020, 12:37
Последние Популярные
Вадим Денисенко
Юрий Гаврилечко
Ульяна Супрун
Все блоги »
Турбослив Вакарчука. Как Порошенко и Пинчук поделят наследие "Голоса"
12 марта 2020, 15:42
"Царя" напугали криминалом. Почему завтра могут снять главу Ровенского облсовета (ДОКУМЕНТЫ)
12 марта 2020, 14:17
Все публикации »
ЗеКабмин. Весенняя пересадка – Спецвыпуск "НеПогоды"
05 марта 2020, 21:00
Королевскую изгоняют, а "слугам народа" охлаждают пыл, – НеПогода
04 марта 2020, 17:50
Зачем Гончаруку наркотики и кого снесёт ураганом Юлия? – НеПогода
27 февраля 2020, 15:28
Все видео »
Кучер Алексей
Председатель Харьковской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Все досье »