Неизвестные напали на главврача Национального института рака

В среду, 11 марта произошло нападение на главного врача Национального института рака Андрея Безносенко

Фото: facebook

В среду, 11 марта произошло нападение на главного врача Национального института рака Андрея Безносенко

Об этом он сообщил в Facebook, передает RegioNews.

"Вечер среды 11 марта выдался не добрый. У 22 часа в меня совершено нападение у подъезда дома двумя молодчиками", - написал Безносенко.

Он сообщил, что полученные травмы - это ушибы головы и поцарапанные руки, а также считает, что это может быть связано с конфликтом в Институте рака.

Безносенко также отметил, что понимает, "кем и для чего это сделано", и выразил надежду, что преступление будет раскрыто быстро.

Из-за ушибов головы и царапин на руках он вынужден отложить проведение операций. Безносенко считает, что нападение может быть связано с конфликтом в Институте рака.

Ранее столичная прокуратура открыла дело о растрате средств при проведении госзакупок в Национальном институте рака. Журналистка Янина Соколова заявила, что причастна к коррупции директор Национального института рака Елена Колесник ведет войну с главным врачом института Андреем Безносенко.