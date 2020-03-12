В Киеве сожгли автомобиль и.о. главы госэкоинспекции

В Киеве минувшей ночью неизвестные подожгли автомобиль и.о главы Государственной экологической инспекции Егора Фирсова

В Киеве минувшей ночью неизвестные подожгли автомобиль и.о главы Государственной экологической инспекции Егора Фирсова

Как передает RegioNews, об этом Фирсов сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, восстановлению авто уже не подлежит.

Фирсов отметил, что "видимо таким образом оценили работу моей команды во главе экоинспекции".

"Друзья, только что прямо под домом неизвестные сожгли мою машину. Пожарные прибыли оперативно и потушили огонь, но восстановлению авто уже не подлежит. В данный момент общаюсь с полицией", - написал Фирсов.

Напомним, 7 марта новоназначенной начальнице управления культуры Житомирского горсовета Илоне Колодий сожгли автомобиль Mitsubishi.