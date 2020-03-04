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04 марта 2020, 10:51 2

Под Киевом из-за тумана столкнулись 10 автомобилей

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04 марта 2020, 10:51 2
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Утром в среду, 4-го марта, из-за густого тумана на Одесской трассе под Киевом произошло столкновение сразу 10 автомобилей
Утром в среду, 4-го марта, из-за густого тумана на Одесской трассе под Киевом произошло столкновение сразу 10 автомобилей

Об этом сообщают на Facebook странице dtp.kiev.ua, пишет RegioNews.

#Туман! одесская трасса, Митница, на Киев, #ДТП, более 10 авто на протяжении 100 метров, с пострадавшими. будьте внимательны!… делимся фото с туманных дорог Киева

Опубліковано dtp.kiev.ua Вівторок, 3 березня 2020 р.


На место ДТП выехали полицейские. Информация о пострадавших в данный момент уточняется. Отметим, что по прогнозам синоптиков, густой туман сегодня в Киеве продержится до второй половины дня.


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