Под Киевом из-за тумана столкнулись 10 автомобилей

Утром в среду, 4-го марта, из-за густого тумана на Одесской трассе под Киевом произошло столкновение сразу 10 автомобилей

Утром в среду, 4-го марта, из-за густого тумана на Одесской трассе под Киевом произошло столкновение сразу 10 автомобилей

Об этом сообщают на Facebook странице dtp.kiev.ua, пишет RegioNews. #Туман! одесская трасса, Митница, на Киев, #ДТП, более 10 авто на протяжении 100 метров, с пострадавшими. будьте внимательны!… делимся фото с туманных дорог Киева Опубліковано dtp.kiev.ua Вівторок, 3 березня 2020 р.

На место ДТП выехали полицейские. Информация о пострадавших в данный момент уточняется. Отметим, что по прогнозам синоптиков, густой туман сегодня в Киеве продержится до второй половины дня.

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