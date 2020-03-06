Из-за вероятного коронавируса в "Л/ДНР" на КПВВ вводят временные ограничения пересечения - ООС

В связи с распространением на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей случаев заболевания острыми респираторными заболеваниями, возбудителем которых, вероятно, является коронавирус, на КПВВ с 07.00 7 марта вводятся временные ограничения пересечения

Фото: ООС

В связи с распространением на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей случаев заболевания острыми респираторными заболеваниями, возбудителем которых, вероятно, является коронавирус, на КПВВ с 07.00 7 марта вводятся временные ограничения пересечения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил. "Все лица, которые будут пересекать линию разграничения через КПВВ будут проходить процедуру осмотра и температурного сканирования и, в случае выявления признаков, похожих на симптомы поражения коронавирусной инфекцией, к таким лицам будут применены ограничительные меры, направленные на защиту их здоровья и недопущения занесения коронавируса на территорию Украины ", - говорится в сообщении. При этом, граждан Украины, которые имеют регистрацию на подконтрольной правительству Украины территории, в случае подозрения на поражение коронавирусной инфекцией, будут доставлять в определенное специализированное лечебное учреждение. Для этого на каждом КПВВ дежурит оборудованная машина скорой помощи с подготовленным медицинским персоналом. В случае выявления признаков, похожих на поражение коронавирусной инфекцией у лиц, следующих из временно оккупированных территорий и не имеющих регистрации на подконтрольной правительству Украины территории, им не будет предоставлено разрешение на проход (проезд) через КПВВ. Граждан, проживающих на подконтрольной правительству Украины территории, командование Объединенных сил призывает без крайней необходимости не посещать временно оккупированные территории Донецкой и Луганской области.

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