В Тернополе 3 миллиона гривен направят на противодействие коронавирусу
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Тернопольский областной совет.
Депутаты поддержали предложение выделить 3 миллиона гривен, которые будут направлены для обеспечения выполнения мероприятий по предотвращению занесения и распространения острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом.
Средства выделены для приобретения аппарата искусственной вентиляции легких, средств индивидуальной защиты и медикаментозных препаратов.
Председатель областного совета Виктор Овчарук внес предложение обратиться к руководству государства с предложением упрощения процедуры тендерных закупок медицинского оборудования, средств защиты и препаратов, необходимых для преодоления и предупреждения коронавируса.
"Процесс тендерных закупок занимает несколько недель. К сожалению, за это время заразиться может не один человек", - подчеркнул председатель.
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