В Тернополе 3 миллиона гривен направят на противодействие коронавирусу

Областной совет выделил средства на аппарат искусственной вентиляции легких, средства индивидуальной защиты и медпрепараты

Областной совет выделил средства на аппарат искусственной вентиляции легких, средства индивидуальной защиты и медпрепараты

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Тернопольский областной совет.

Депутаты поддержали предложение выделить 3 миллиона гривен, которые будут направлены для обеспечения выполнения мероприятий по предотвращению занесения и распространения острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом.

Средства выделены для приобретения аппарата искусственной вентиляции легких, средств индивидуальной защиты и медикаментозных препаратов.

Председатель областного совета Виктор Овчарук внес предложение обратиться к руководству государства с предложением упрощения процедуры тендерных закупок медицинского оборудования, средств защиты и препаратов, необходимых для преодоления и предупреждения коронавируса.

"Процесс тендерных закупок занимает несколько недель. К сожалению, за это время заразиться может не один человек", - подчеркнул председатель.