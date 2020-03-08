Нападение на полицейскую в маршрутке Киева: подозреваемого арестовали

Житель Броваров, который 6 марта в маршрутке напал на работницу полиции, был арестован на два месяца без права залога

Житель Броваров, который 6 марта в маршрутке напал на работницу полиции, был арестован на два месяца без права залога

Об этом сообщила полиция Киевской области, передает RegioNews. В материалах дела говорится, что по факту разбойного нападения возбуждено уголовное производство, подозреваемому грозит от трех до семи лет лишения свободы. В полиции сообщили, что также мужчина подозревается в избиении своей бывшей жены, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Напомним, вечером 6 марта в маршрутке "Киев-Бровары" агрессивный мужчина напал на девушку-полицейскую из-за того, что она отказала в его "ухаживании". Его задержали пассажиры и передали полиции.

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